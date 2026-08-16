В Бельгии строители обнаружили в стене золото на сумму 9 млн евро

Найденные старинные монеты. Фото: VRT

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В бельгийском городе Дендермонде во время ремонтных работ строители обнаружили в стене подвала замурованный ящик с золотыми слитками и старинными монетами. Предварительную стоимость находки оценивают примерно в 9 миллионов евро, однако теперь правоохранительным органам предстоит установить ее происхождение и законного владельца.

Об этом сообщает бельгийское издание VRT, передает Новини.LIVE.

Клад нашли во время ремонтных работ

Необычная находка произошла во время строительных работ в здании, принадлежащем организации CAW Oost-Vlaanderen. Рабочие обнаружили тайник в стене подвала, где находился большой ящик с драгоценностями.

Внутри находились золотые слитки с номерами, а также старинные золотые монеты. По предварительным оценкам, общая стоимость клада может составить около 9 миллионов евро.

Представитель CAW Oost-Vlaanderen Герт Хиллаерт рассказал о содержимом тайника.

"Золото состоит из пронумерованных слитков и старинных золотых монет, спрятанных в сундуке в подвале", — отметил он.

При этом точная стоимость находки еще должна быть подтверждена специалистами.

Строители передали золото полиции

Рабочие, обнаружившие ящик, не стали забирать драгоценности себе. Они сообщили о находке владельцу здания, после чего информацию передали правоохранителям.

Полиция изъяла золото и перевезла его в безопасное место. В настоящее время делом занимается прокуратура Восточной Фландрии.

Правоохранители должны не только установить истинную стоимость находки, но и выяснить, откуда она взялась.

Откуда взялся клад

Происхождение золота остается загадкой. Пока неизвестно, кому принадлежали слитки и монеты, когда именно их спрятали в стене и почему для этого выбрали именно подвал дома в Дендермонде.

Одной из важных подсказок для следствия могут стать номера, нанесенные на золотые слитки. По ним правоохранители попытаются установить их происхождение, предыдущих владельцев и историю перемещения драгоценного металла.

Также следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах клад оказался в здании и кто мог устроить тайник.

Кто получит 9 млн евро

Пока остается открытым и вопрос о том, кому юридически будет принадлежать найденное золото.

Здание, в котором обнаружили клад, находится в собственности CAW Oost-Vlaanderen — организации, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

В то же время сам факт того, что золото нашли на территории этого здания, еще не означает автоматического перехода права собственности на него к организации. Окончательное решение будет зависеть от результатов расследования и бельгийского законодательства.

Пока правоохранительные органы устанавливают происхождение драгоценностей и возможного владельца, найденный клад остается изъятым и находится под контролем компетентных органов.

Найденные драгоценности. Фото: VRT

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