Уже 12 погибших: Зеленский отреагировал на ДТП на трассе Николаев—Одесса

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Литвин Виктория редактор ленты новостей

4 июля Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко о масштабном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на трассе Николаев — Одесса. По словам главы государства, в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом погибли 12 человек, ещё шесть человек получили травмы.

Об этом президент написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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