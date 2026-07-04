Уже 12 погибших: Зеленский отреагировал на ДТП на трассе Николаев—Одесса
4 июля 2026 12:13
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4 июля Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко о масштабном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на трассе Николаев — Одесса. По словам главы государства, в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом погибли 12 человек, ещё шесть человек получили травмы.
Об этом президент написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.
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