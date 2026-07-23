Умеров обсудил с постпред США при НАТО Drone Deal и производство Patriot

Рустем Умеров и Мэтью Витакер. Фото: t.me/umerov_rustem

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Секретарь СНБО Рустем Умеров в среду, 22 июля, провел в Киеве встречу с постоянным представителем США при НАТО Мэтью Витакером. Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества между странами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram Умерова.

Что обсудили Умеров и Витакер

По словам секретаря СНБО, он обсудил с Витакером развитие инициативы Drone Deal между Украиной и США.

"Этот формат партнерства откроет еще больше возможностей для сотрудничества в сфере обороны, в частности обмен технологиями, совместное производство, инвестиции в украинский ОПК и развитие современных оборонных решений", — подчеркнул Умеров.

Также он сообщил, что особое внимание было уделено вопросу локализации ракет для систем Patriot в Украине. Секретарь СНБО подчеркнул, что это чрезвычайно важно для укрепления ПВО Украины и защиты украинских городов и людей.

"Благодарю Соединённые Штаты за лидерство, стратегическое видение и неизменную поддержку. Вместе мы укрепляем безопасность и приближаем достойный мир", — резюмировал он.

Пост Умерова. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 22 июля глава ОП Кирилл Буданов также встретился с представителями США и НАТО в Киеве. Стороны также обсудили оборонное сотрудничество, производство ракет для Patriot и ситуацию на поле боя.

Также мы писали, что экономист Алексей Кущ считает, что производство Patriot в Украине — это скорее маркетинговый ход. Он говорит, что производство ракет во время войны маловероятно.