Умеров объяснил, как будет работать Антибаллистическая коалиция Украины и Европы

Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Украина совместно с девятью европейскими странами создала интегрированную Антибаллистическую коалицию. Ее главная цель — создание современной системы защиты от баллистических ракет, которая укрепит безопасность Украины и всей Европы.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, передает Новини.LIVE.

К коалиции уже присоединились десять государств

По словам Рустема Умерова, Антибаллистическая коалиция была создана 13 июля во Франции при участии президента Украины Владимира Зеленского и лидеров государств-партнеров.

В нее уже вошли Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. При этом коалиция остается открытой для других стран, готовых присоединиться к инициативе.

Зачем создают Антибаллистическую коалицию

В СНБО пояснили, что необходимость создания такого объединения связана с ростом угроз из-за активного применения Россией баллистических ракет против украинских городов и гражданской инфраструктуры.

Кроме того, беспокойство вызывает усиление военно-технического сотрудничества России с Ираном и Северной Кореей в сфере ракетных технологий. Именно поэтому европейские государства намерены создать собственную современную антибаллистическую систему.

Как будет работать новый проект

В рамках коалиции сотрудничество будет осуществляться на политическом, правительственном и промышленном уровнях. Страны-участницы будут совместно определять технические требования к будущей системе, проводить исследования, разрабатывать новые технологии, тестировать их и запускать в производство.

К проекту уже присоединились ведущие европейские оборонные компании, среди которых Kongsberg Defence & Aerospace, Thales, Safran, MBDA, Eurosam, Saab, Diehl Defence, Weibel Scientific, Fire Point, HENSOLDT, Sener и Leonardo.

Какую роль будет играть Украина

Как отметил Умеров, Украина готова обеспечить один из ключевых компонентов будущей системы — антибаллистическую ракету. В то же время международные партнеры предоставят современные радары, датчики и другие необходимые технологии.

По замыслу участников, проект FREYJA не заменит уже существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, а дополнит их, создав единый европейский антибаллистический щит.

Новини.LIVE сообщали, что Украина совместно с девятью странами Европы официально учредила Антибаллистическую коалицию в ответ на растущую угрозу баллистических атак. Участники инициативы договорились объединить потенциал оборонной промышленности, научные разработки и практический опыт, чтобы создать общие европейские возможности в сфере противоракетной обороны.

Новини.LIVE ранее сообщали, что украинская сторона уже завершает разработку антибаллистической ракеты, которая станет одним из ключевых элементов этого проекта. По словам президента Владимира Зеленского, систему FREYJA могут представить в действии уже в течение ближайших 12 месяцев.