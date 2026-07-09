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Умерла легендарная певица Бонни Тайлер

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Дата публикации 9 июля 2026 13:51
Умерла Бонни Тайлер — исполнительница хита "Total Eclipse of the Heart"
Бонни Тайлер. Фото: cnnbrasil.com.br

Скончалась британская певица Бонни Тайлер, которая обрела мировую известность благодаря хитам "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" и "It's a Heartache". Артистке было 75 лет.

О смерти певицы сообщили на её странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

Что стало причиной смерти Бонни Тайлер

В посте отмечается, что Тайлер скончалась в одной из больниц Португалии после длительного лечения тяжелой болезни. В мае певице провели экстренную операцию на кишечнике, после чего медики ввели её в искусственную кому. В прошлом месяце представители артистки сообщали, что она вышла из комы, однако её состояние оставалось критическим.

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Пост о смерти Бонни Тайлер. Фото: скриншот

Наибольший успех Бонни Тайлер принесла композиция Total Eclipse of the Heart, выпущенная в 1983 году. В начале 2026 года песня преодолела отметку в один миллиард прослушиваний на Spotify.

В 2013 году Тайлер представляла Великобританию на международном песенном конкурсе "Евровидение", а в 2022 году была удостоена звания Member of the Order of the British Empire (MBE) за вклад в развитие музыки.

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Настоящее имя певицы — Гейнор Хопкинс. Сценический псевдоним Бонни Тайлер она выбрала ещё в начале карьеры.

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культура певица звезды
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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