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Головна Новини дня Померла легендарна співачка Бонні Тайлер

Померла легендарна співачка Бонні Тайлер

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 13:51
Померла Бонні Тайлер — виконавиця хіта Total Eclipse of the Heart
Бонні Тайлер. Фото: cnnbrasil.com.br

Померла британська співачка Бонні Тайлер, яка здобула світову популярність завдяки хітам Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero та It's a Heartache. Артистці було 75 років.

Про смерть виконавиці повідомили на її сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

Що стало причиною смерті Бонні Тайлер

У пості зазначається, що Тайлер померла в одній з лікарень Португалії після тривалого лікування важкої хвороби. У травні співачці провели екстрену операцію на кишечнику, після чого медики ввели її у штучну кому. Минулого місяця представники артистки повідомляли, що вона вийшла з коми, однак її стан залишався критичним.

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Пост про смерть Бонні Тайлер. Фото: скриншот

Найбільший успіх Бонні Тайлер принесла композиція Total Eclipse of the Heart, випущена у 1983 році. На початку 2026 року пісня подолала позначку в один мільярд прослуховувань на Spotify.

У 2013 році Тайлер представляла Велику Британію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, а у 2022 році була нагороджена званням Member of the Order of the British Empire (MBE) за внесок у розвиток музики.

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Справжнє ім'я співачки — Гейнор Гопкінс. Сценічний псевдонім Бонні Тайлер вона обрала ще на початку кар'єри.

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Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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