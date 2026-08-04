Бывший футбольный ультрас, которого якобы задержали по громкому делу, уже год не состоит в Силах обороны: источник

Глеб Новостройный с позывным "Днепрянин". Фото из соцсети X

Бывший футбольный ультрас Глеб Новостройный с позывным "Днепрянин" уже год не является военнослужащим Главного управления разведки Минобороны. Попытки связать его с военной разведкой — это либо неосведомленность, либо манипуляция.

Об этом Новини.LIVE сообщил источник в военной разведке.

Глеб Новостройный давно не проходит службу в составе военной разведки

"Мы не располагаем никакой актуальной информацией об указанном лице, поскольку он давно, уже год, не является военнослужащим "Кракена" или других подразделений ГУР. То есть речь идет о человеке, не имеющем никакого отношения к военной разведке. Нынешние попытки как-то связать этого человека с ГУР — это либо незнание ситуации, либо сознательная манипуляция", — отметил источник.

Дело Новостройного

Бывший военнослужащий Константин Немичев в своих социальных сетях сообщил о якобы избрании меры пресечения в Печерском суде Киева Глебу Новостройному с позывным "Днепрянин".

По словам Немичева, производство, в котором якобы фигурирует Новостройный, может касаться резонансного дела о похищении и убийстве гражданина Украины на острове Бали в феврале 2026 года.

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Как известно, в сентябре 2025 года часть военнослужащих подразделения "Кракен" перешла из ГУР в Третью штурмовую бригаду, в рядах которой был создан полк беспилотных систем "Кракен 1654".

Как писали Новини.LIVE, бойцы спецподразделения ГУР "Артан" ликвидировали группу российских десантников, которых командование РФ направило в Степногорск в Запорожской области для проведения пропагандистской операции. По данным разведки, оккупанты пытались незаметно проникнуть в населенный пункт ночью, однако попали в заранее подготовленную засаду украинских сил. ГУР обнародовало видео спецоперации, в ходе которой было уничтожено российское подразделение.

Также недавно украинские ударные дроны поразили военную технику российских оккупантов, которую перебрасывали по сухопутному маршруту в направлении временно оккупированного Крыма. Удары были направлены на нарушение логистики врага и затруднение снабжения его группировки на юге. Украинские военные отметили, что такие атаки позволяют системно ослаблять снабжение российской армии.