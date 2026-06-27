Укрзализныця подписала соглашения на сумму почти 18 млн евро в Гданьске

Поезд Киев—Ужгород. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Укрзализныця на Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске подписала ряд соглашений о финансировании. Общая сумма составляет почти 18 млн евро.

Об этом сообщил директор Офиса международных проектов компании Владимир Шемаев в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Новые инвестиции в развитие железной дороги

По его словам, из этой суммы 10 млн евро составляет грант Всемирного банка, около 7 млн евро — грантовая поддержка, одобренная Европейским Союзом, еще 1 млн евро предоставлен в рамках сотрудничества со шведским инвестиционным фондом Swedfund.

Средства Всемирного банка будут направлены на закупку оборудования для защиты критически важной инфраструктуры и подвижного состава.

Грант ЕС будет использован для реализации проектов по обеспечению безбарьерности на Львовском вокзале.

Финансирование от Swedfund будет направлено на разработку технико-экономического обоснования системы безопасности ERTMS, которая должна интегрировать железнодорожную инфраструктуру Украины и Европейского Союза.

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 26 июня, завершилась Конференция по вопросам восстановления Украины, которая проходила в Гданьске в течение двух дней — 25 и 26 июня. Она стала крупнейшей за последние пять лет. Политические скандалы, в частности между Польшей и Украиной, не повлияли на объемы финансовой поддержки.

Новини.LIVE сообщали, что в ходе конференции URC2026 Украина достигла договоренностей в сфере энергетики почти на 2 млрд евро. Всего было подписано 28 международных соглашений, меморандумов и финансовых договоренностей, направленных на восстановление и развитие энергосистемы страны.