Украинцы смогут бесплатно учить польский язык — детали

Изучение языков онлайн. Иллюстративное фото: Depositphotos

Платформа Lingva Polska предоставила украинцам бесплатный доступ к изучению польского языка. Также программа получила соответствующий гриф Министерства образования и науки Украины, позволяющий использовать его в учебном процессе.

По данным социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, только 22% украинцев, имеющих статус беженцев в Польше, изучили польский язык, при этом большинство из них — поверхностно.

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В то же время только 10% украинцев могут общаться на польском свободно.

При этом основными барьерами, мешающими овладеть иностранным языком, украинцы определили нехватку времени (38%) и нехватку финансов (33%).

По данным МОН, в Украине польский язык изучают почти 90 тыс. учеников — это четвертое место среди всех иностранных языков, которые изучаются в школах.

С миссией помочь украинцам, желающим овладеть польским, Ассоциация инновационного и цифрового образования разработала систему изучения польского языка Lingva Polska.

Программа обучения состоит из 30 модулей по 5 уроков и содержит 10 000 упражнений на каждом уровне (А1 и А2).

Каждый урок имеет свой тематический диалог и 50-70 заданий для усвоения материала. Обучение проходит на реалистических диалогах, озвученных носителями языка.

Скриншот платформы

Кроме того, в процесс включен принцип геймификации, благодаря которому учащийся соперничает с собой на скорость и правильность выполнения упражнений.

Программа в целом направлена на развитие речевой интуиции, позволяющей строить предложения так, как это делают носители языка. Дополнительно в интерфейс системы включена специальная виртуальная клавиатура с буквами польского алфавита, отсутствующих на обычных клавиатурах компьютеров.

Скриншот платформы

Только за первую неделю на портале проекта уже зарегистрировано более 10 000 пользователей.

Зарегистрироваться может каждый желающий по ссылке .

Для удобства команда проекта создала короткое обучающее видео , которое поможет быстро начать обучение.

"Программа Lingva Polska включает в себя весь наш положительный многолетний опыт обучения иностранным языкам украинцев. Пользователи проходят множество разнообразных упражнений и усваивают более 10 000 фраз, которые смогут свободно использовать во время общения. Мы очень тщательно подходили к созданию этого продукта, поэтому прорабатывался каждый элемент системы: это и авторские визуализации к учебному контенту, и диалоги, озвученные носителями языка — профессиональными дикторами и т.д. Сейчас уже доступны самые популярные уровни А1 и А2», — рассказывает Исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования, координатор Сети Украинских Образовательных Хабов Мария Богуслав.

Она отметила, что ввиду того, что Польша является стратегическим партнером Украины и многим украинцам сейчас нужно свободно общаться на польском языке — МОН приветствует создание программы Lingva Polska.

"Мы рады, что у украинцев появляются бесплатные возможности для изучения иностранных языков, ведь это способствует развитию личности и открывает множество новых возможностей. Теперь все украинцы за рубежом и в Украине могут бесплатно изучать польский язык, а учителя и учительницы могут использовать эту программу в школах, чтобы сделать обучение более интересным и полезным", — сказал заместитель Министра образования и науки Украины Андрей Сташков.

Известный психолингвист и полиглот Виталий Зубков, который за 20 лет помог тысячам людей овладеть 5 иностранными языками и является автором методики Lingva Polska, объяснил:

"Существует заблуждение, что для свободного владения иностранным языком нужно знать много слов и использовать их согласно правилам. Но ни один носитель ни одного языка в мире так не делает. Благодаря нашей программе пользователь изучает польский язык, который родной и получает уверенность в том, что он может понимать и говорить на польском языке. Программа влюбляет пользователя в собственную способность общаться на польском языке уже с первых уроков, когда обучение становится не сложным рутинным, а интересным приключением".

Проект привлек внимание Deloitte Poland Foundation, который стал его партнером и предложил свою финансовую поддержку.

Мы очень рады, что внесли вклад в создание такого инновационного и полезного инструмента. Надеемся, что Lingva Polska поможет многим украинцам преодолеть языковой барьер. Изучение польского языка является одним из способов помочь украинцам адаптироваться в новой для себя стране, а молодому поколению украинцев. и поляков – лучше понимать друг друга", – говорит президент правления "Deloitte Foundation Poland" Адам Марюк.

Ранее Ассоциация инновационного и цифрового образования совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины и Министерством образования и науки Украины запустила Экосистемы по изучению и тестированию уровня владения украинским и английским языками.

Ассоциация также является автором системы изучения английского и немецкого языков Lingva.Skills, которая в прошлом году вошла в Национальный реестр рекордов как массовый образовательный онлайн-проект Украины, а в 2019 году была включена Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в ТОП-10 социальных стартапов Восточная Европа. Сейчас в этом проекте пользователи уже выполнили более 200 млн. упражнений.