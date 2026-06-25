Украли 81 млн грн на укрытиях: разоблачили чиновников

Обыски у подозреваемых. Фото: Прокуратура Украины

Карина Приходько Редактор

В четырёх областях Украины раскрыты схемы хищения средств при строительстве и закупке укрытий для учебных заведений и военных объектов. Так, отдельные чиновники и предприниматели присвоили 81 млн грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Схемы хищения средств при строительстве укрытий

Кравченко рассказал, что при закупке укрытий для учебных заведений и военных объектов в Днепропетровской и Черниговской областях была разоблачена организованная группа. Она присвоила 47 млн грн. Подозреваемые подстраивали тендеры под подконтрольные компании, поставляли конструкции, не соответствующие государственным стандартам, использовали поддельные сертификаты и обходили обязательные процедуры контроля.

"Схема была раскрыта в ходе мониторинга государственных закупок. О подозрениях сообщено четырем участникам организованной группы и шести должностным лицам органов местного самоуправления, служебная халатность которых позволила реализовать преступный план", — говорится в сообщении.

Строительство укрытия. Фото: Прокуратура Украины

Строительство укрытия. Фото: Прокуратура Украины

Строительство укрытия. Фото: Прокуратура Украины

Аналогичные факты хищения бюджетных средств при строительстве и закупке укрытий для учебных заведений также были выявлены в Черновицкой и Полтавской областях. Ущерб государству по этим двум регионам составляет еще 34 млн грн.

В результате общая сумма убытков достигает 81 млн грн. По словам генпрокурора, эти средства должны были обеспечить безопасность, но были потрачены на сооружения, не соответствующие установленным требованиям и не имеющие никакого практического значения.

"Моя позиция четкая: воровать на безопасности людей во время войны — одно из самых циничных преступлений. Ответственность понесут все, кто организовывал эти схемы, согласовывал документацию, подписывал акты или сознательно закрывал глаза на нарушения", — подытожил Руслан Кравченко.

В настоящее время ведется следствие. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступлений и полный круг причастных лиц.

Как писали Новини.LIVE, ранее подозрения в хищении во время строительства укрытий были предъявлены чиновникам в Херсонской и Хмельницкой областях. Из-за завышения стоимости работ и внесения недостоверных сведений в документацию государству нанесен ущерб в размере более 23 млн грн.

В то же время Дмитрий Лубинец раскритиковал состояние укрытий в Украине. Среди наиболее распространенных проблем — закрытые помещения, подтопленные укрытия и заваленные защитные сооружения.