Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел 2020-2024 года

Министр иностранных дел 2020-2024 года Дмитрий Кулеба прочитал лекцию о вызовах перед Украиной во время войны. Он коснулся условий вероятности окончания войны и отметил, что страну ждет тактическое поражение, но стратегическая победа.

Новини.LIVE приводят самые интересные тезисы из выступления Дмитрия Кулебы.

О войне РФ против Украины

Когда началась война - я взял на вооружение две цитаты. Первая принадлежит бывшему президенту США — Двайту Айзенгаверу. Это бывший командующий войсками союзников в Европе во время Второй мировой войны, командовал высадкой в Нормандии и последующими действиями против нацистов.

Легендарная личность, генерал, который стал президентом. И у него были такие слова: пессимисты не выиграли ни одной битвы. То есть если ты пессимист, то не способен выиграть войну.

Вторая цитата принадлежит неизвестному кому. Ее приписывают и Джону Леннону (английский певец. - ред), и Махатме Ганди (индийский политик. - ред.). Она звучит таким образом - в конце все будет хорошо. А если что-то не хорошо, это еще не конец.

В принципе, на этих двух цитатах я мог бы здесь остановиться и сказать, что они и описывают текущий момент в нашем международном положении.

Нам будет очень трудно смириться с реальностью. Нас ждет очень-очень трудное время, когда нам наконец придется признать довольно тяжелую правду, которую нельзя заменить бодрыми сообщениями в Инстаграме, Телеграме или другими лозунгами.

И когда мы признаем эту правду — она будет чрезвычайно болезненной для нас, но так мы сможем строить наше будущее.

Потому что пока мы эту правду не признаем, мы с вами не будем иметь возможность строить нормальное будущее. Отказ признавать реальность будет тянуть нас назад.

Украина впервые отразила нападение РФ

Впереди у Украины тактическое поражение, но стратегическая победа. Тактическая, потому что в моменте будет неприятно.

Но если мы посмотрим на то, с чего начиналось это вторжение, а именно с желания уничтожить нас как государство, как нацию, то этой цели россияне не достигли. И если кто-то считает, что если бы они нас захватили и все было бы так, как есть, потому что они цивилизованные люди, к сожалению, вы сильно ошибаетесь.

В начале XIII века князь Андрей Боголюбский организовал разгром Киева.

Так вот, с того времени каждый раз, когда из Москвы или из Петербурга приходили нас завоевывать - они каждый раз уничтожали наше государство. И мы с вами первое поколение со времен Боголюбского, которое не дало им это сделать. И это супер историческое достижение.

Мы добились признания того, что принадлежим не к русскому миру, а к европейскому миру. И это тоже большое историческое достижение. И, к сожалению, без войны, я думаю, это произошло бы лет через сто. Я не оправдываю войну, а констатирую просто факт.

Поэтому здесь мы молодцы.

Но должны признать, что мы все еще недостаточно сильны для того, чтобы иметь возможность останавливать Москву там, где нам хочется. То есть мы уже достаточно сильны, чтобы не давать ей возможности нас уничтожать, но еще недостаточно сильны, чтобы полностью себя от нее обезопасить и представлять, что там бесконечная тундра или бесконечный океан.

Когда закончится война?

Вот то, где мы находимся, и нам очень скоро придется откровенно об этом говорить. Если этого не произойдет, то есть если не будет все-таки достигнута договоренность о соглашении, которое всем нам не понравится, но которое зафиксирует состояние тактического поражения и стратегической победы, ну тогда еще будет много лет война.

Будет так, как есть, и еще хуже. Потому что они не остановятся, у них есть ресурсы. Но и мы не остановимся, потому что у нас тоже есть ресурсы. Однако линия фронта ежегодно будет двигаться, двигаться и двигаться.

И вот это тот выбор, перед которым сейчас стоит украинское общество.

Что делать? Признавать правду и пытаться это остановить, но продолжать верить, что что-то как-то кардинально изменится и двигаться дальше. Вот, где мы с вами находимся.

Украина станет частью ЕС

Но в любом случае хорошая новость в том, что в Украине есть люди. Я нормально отношусь к тем, кто уехал. Каждый человек выбирает, где ему лучше. Но мое сердце всегда будет с теми, кто остался.

Вот есть определенное количество людей, которым нужна и эта страна. И мы свои амбиции должны рассчитывать в соответствии с количеством этих людей и их энергичностью.

В бизнесе планы и стратегии строятся в соответствии с ресурсом. Если не понимаешь реальных ресурсов - строишь неправильную стратегию и оказываешься в проблеме.

Например, эта война является результатом одной фундаментальной проблемы. С 1991 года единственная страна, которая точно знала, что она хочет от Украины, это была Российская Федерация. У них была стратегия — они шли и пришли в эту войну.

Мы потратили как минимум два десятилетия, пытаясь понять, что мы сами от себя хотим, куда мы движемся и что здесь строим. Европейцы с американцами в 92-м сказали: "Украина - это будет русский мир, но дружественный к нам.

Поэтому стратегия очень важна. Когда-то эта война закончится. Украина будет частью Европейского Союза, здесь будут действовать все правильные и неправильные правила из Евросоюза. Но это будет уже другая реальность.