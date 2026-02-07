Как ветераны готовятся к соревнованиям в США - интервью с Гурдузой

Член Национальной сборной Украины Сергей Гурдуза. Фото: личный архив

Украинская сборная ветеранов готовится к американским Marine Corps Trials and Air Force. Отборочным этапом стали первые национальные мультиспортивные соревнования для ветеранов и ветеранок "Гарт".

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с участником сборной по волейболу сидя Сергеем Гурдузой.

Когда вы стали на защиту Украины? Почему приняли для себя это решение?

Еще до войны я работал в Севастополе (в 2012-2014 годах). Я был там, когда пришли "зеленые человечки", провели так называемый "референдум". Мне пришлось уехать сразу после оккупации Крыма. Сразу пошел в военкомат.

К сожалению, меня сразу не взяли, но летом в 2014 я добился своего и так продолжилась моя служба. У меня были паузы — с 2014 по 2017, а потом я вернулся и прослужил с 2021 по 2025. Пришлось уйти по состоянию здоровья.

Сергей Гурдуза с побратимом (справа). Фото: личный архив

На каких направлениях Вы выполняли боевые задачи?

Больше всего еще во времена АТО-ООС — Донецкое направление: Горловка, Дебальцево, Авдеевка, Нью-Йорк и не только. Во время полномасштабной войны - Криворожье и Херсонщина, где моя малая Родина. До родного села — 10 километров не дошел. К сожалению, травма позвоночника не дала мне продолжить участие в боевых действиях.

Сергей Гурдуза на службе. Фото: личный архив

Как происходил процесс реабилитации? Как сейчас Вы себя чувствуете?

Сложно было. Я думал, что будет трудно ходить. Честно, не знал, чем заняться, как ездить к реабилитологам. Со временем начал и волейболом заниматься. Понял, что если я буду сидеть, лежать на кровати, то ничего хорошего не будет. Со временем мне стало легче, но перенагрузки противопоказаны. Надо в меру, но волейбол мне по душе. Люблю его. Думаю, сколько будет здоровье, сколько буду играть.

Какие у вас были ощущения, когда вы впервые побывали на тренировке?

Очень тяжело, потому что состояние физическое было очень запущенное после двух операций на позвоночнике. Мне очень тяжело давалось и, честно, думал, что не выдержу и не буду заниматься. Однако, удалось.

Сергей Гурдуза на соревнованиях по волейболу сидя. Фото: личный архив

Чем отличается волейбол сидячий от стандартного волейбола?

Там есть нагрузка и на спину, и на руку, а главное передвижение. Здесь запрещены подъемы, нельзя вставать. Должна хоть одна ягодица быть на земле. Как по мне это тяжелее, чем в классическом. Но когда оно тебе по душе, ты занимаешься, втягиваешься и тогда становится со временем легче. Я занимаюсь 4-5 раз в неделю.

До соревнований в США остаются считанные недели. Какие у вас предчувствия накануне?

Конечно, волнуемся. Надо понимать, что мы представляем страну. Надо по возможности как можно лучше подготовиться, а психологически — нагрузки сбросить.

Мы хотим показать, что у нас страна несокрушимых. Чтобы не было, надо бороться и двигаться вперед.

Соревнования по волейболу сидя. Фото: личный архив

Чтобы вы могли пожелать нашим военным, которые сейчас проходят реабилитацию после ранений?

Заниматься спортом, не падать духом, верить в себя и не сдаваться, чтобы не было, потому что легче не станет. Не закрываться дома. Друзья, собратья, семья должны помочь вам выходить из закрытого пространства и снова жить.

Формирование, подготовка и участие украинской сборной осуществляется Министерством по делам ветеранов Украины совместно с Центром инициатив "Повернись живим" в рамках реализации Стратегии ветеранской политики и Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, разработанной по инициативе Первой леди Елены Зеленской.

