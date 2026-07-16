Украина вернула тела 501 погибшего: начнется идентификация

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Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В рамках репатриационных мероприятий в Украину были возвращены 501 тело погибших, которые, по информации российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим. В настоящее время правоохранительные органы совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые процедуры для установления личности каждого погибшего.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Репатриацию удалось осуществить благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Службы безопасности Украины, Вооружённых сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса омбудсмена, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

В Координационном штабе выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в организации возвращения тел.

Также отдельно отметили работу военных и представителей гражданско-военного сотрудничества, которые обеспечивают транспортировку репатриированных погибших в специализированные государственные учреждения, передачу тел правоохранительным органам и организацию дальнейших экспертных исследований.

После завершения процедуры идентификации семьям погибших сообщат необходимую информацию. Новость дополняется...