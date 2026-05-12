Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина в ЮНЕСКО уже 72 года: что известно

Украина в ЮНЕСКО уже 72 года: что известно

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 06:58
Украина в ЮНЕСКО уже 72 года: что известно
Здание ЮНЕСКО. Фото: wiadomosci.onet.pl

Украина является членом ЮНЕСКО с 1954 года и сегодня, 12 мая, уже наступила 72-ая годовщина. За это время Украина пять раз избиралась в Исполнительный совет ЮНЕСКО, подписала ряд международных конвенций и не только.

Новини.LIVE рассказывает подробно, что известно о ЮНЕСКО, когда к организации присоединилась Украина, и что связывает ЮНЕСКО с нашей страной.

ЮНЕСКО, присоединение Украины и сотрудничество

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций (ООН), которое занимается вопросами образования, науки и культуры. Организация появилась 16 ноября 1945 года после завершения Второй мировой войны, когда мировое сообщество столкнулось с необходимостью сохранить культурное наследие человечества и защитить его от новых войн.

Украина, которая на тот момент входила в состав СССР как Украинская ССР, присоединилась к ЮНЕСКО спустя шесть лет после создания структуры. Сегодня, на фоне полномасштабной войны России против Украины, перед организацией стоит одна из ключевых задач — сохранение, защита и последующее восстановление культурных памятников и исторических объектов крупнейшего государства Европы.

К слову, Россию после начала полномасштабной войны против Украины впервые в истории исполнили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Читайте также:
Украина в ЮНЕСКО 72 года
Центр Киева. Фото: Новини.LIVE

Сотрудничество Украины и Юнеско

Сегодня в состав ЮНЕСКО входят 193 государства. За годы участия в работе организации Украина пять раз получала место в одном из ее ключевых органов управления — Исполнительном совете. В рамках членства страна ежегодно перечисляет обязательный взнос в бюджет ЮНЕСКО, размер которого составляет примерно 200 тысяч долларов.

За 72 года членства Украина присоединилась примерно к 15 международным конвенциям, принятым под эгидой ЮНЕСКО. Речь идет, в частности, о документах, касающихся защиты авторских прав, сохранения культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, противодействия дискриминации в сфере образования, а также охраны подводного культурного наследия и других направлений.

Кроме того, Украина не только поддерживала инициативы организации, но и сама выступала одним из активных участников разработки ряда важных программ и международных кампаний ЮНЕСКО.  Например, Украина представила инициативу, связанную с использованием средств массовой информации для укрепления мира и предотвращения пропаганды войны, насилия и межнациональной ненависти. Именно она стала одной из предпосылок для подготовки и принятия в 1978 году Декларации о расах и расовых предрассудках.

Сотрудничество Украины с ЮНЕСКО также охватывает образовательную сферу. В разных регионах страны были созданы и вошли в Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО 90 школ, которые участвуют в международных проектах и развивают молодежь. Помимо этого, в украинских университетах открыли 13 профильных кафедр ЮНЕСКО, а также свыше полусотни специализированных клубов организации.

Культурные объекты в Украине, которые под охраной ЮНЕСКО

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены восемь объектов, расположенных на территории Украины — семь культурных памятников и один природный объект. В перечень входят:

  • Софийский собор в Киеве, Киево-Печерская лавра и связанные с ними монастырские сооружения (с 1990 года);
  • ансамбль исторического центра Львова (с 1998 года);
  • геодезическая Дуга Струве (с 2005 года);
  • резиденция митрополитов Буковины и Далмации — ныне Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (с 2011 года);
  • древний город Херсонес Таврический и его хор (с 2013 года);
  • деревянные церкви Карпатского региона Украины и Польши, включенные в список по совместной украинско-польской номинации (с 2013 года);
  • исторический центр Одессы (с 2023 года);
  • природный объект "Буковые леса и древние леса Карпат и других регионов Европы" (с 2011 года).

При этом один из объектов всемирного наследия — Херсонес Таврический и его хора — находится на территории временно оккупированного Крыма. В 2023 году подконтрольные России власти объявили о проведении так называемой реставрации отдельных частей памятника. Однако, работы фактически привели к изменению исторического облика древнего города: на территории руин были установлены зрительские трибуны и уложена современная плитка.

ЮНЕСКО - Украина в организации 2 года
Киево-Печерская лавра. Фото: Новини.LIVE

Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО в Украине

Согласно уставу ЮНЕСКО, в список нематериального культурного наследия включаются не только памятники и природные объекты, но и живые культурные традиции, обряды и элементы нематериальной культуры народов мира.

Среди украинских элементов нематериального наследия, уже признанных ЮНЕСКО, можно выделить:

  • традицию Косовской расписной керамики;
  • крымскотатарский орнамент Орьнек;
  • казацкие песни Днепропетровской области;
  • культуру приготовления украинского борща;
  • а также традицию писанкарства — искусство росписи пасхальных яиц, которая была официально включена в список в 2024 году.

Таким образом, украинские культурные практики постепенно получают международное признание и закрепляются в перечне нематериального наследия ЮНЕСКО, расширяя представление о культурном многообразии страны

Годовщина Украины в ЮНЕСКО
Женщина расписывает пасхальное яйцо. Фото: mincult.gov.ua

Украинские города в структурах и сетях ЮНЕСКО

Важно отметить, что украинские города тоже являются участниками различных международных сетей ЮНЕСКО, которые объединяют населенные пункты по направлениям образования, культуры и креативного развития.

В частности, к Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО относятся шесть украинских городов: Мелитополь, Никополь, Новояворовск, Киев, Нетешин и Полтава.

Отдельно украинские города также представлены в Сети креативных городов ЮНЕСКО. В категории "литература" включены Львов и Одесса, которые получили соответствующий статус как центры литературного и культурного развития.

Кроме того, в 2021 году Харьков был включен в Сеть креативных городов ЮНЕСКО в категории "музыка", что закрепило его международное признание как одного из музыкальных центров Украины.

Одеса входит в ЮНЕСКО
Одесский художественный музей. Фото: ОГС

Что еще известно

Как сообщало Новини.LIVE, в конце 2025 года стало известно, что Одесса добилась расширения перечня памятников, получивших усиленную защиту ЮНЕСКО. Это в свою очередь должно укрепить международный статус исторического центра и зафиксировать ответственность за возможные преступления против культурного наследия.

Также мы писали, что 31 марта 2026 года во Львове собрались большее полусотни министров культуры, послов и дипломатов европейских стран. Делегации прибыли на так называемый "культурный Рамштайн" и увидели последствия последних атак РФ на город. После этого мэр Андрей Садовый призвал исключить Россию из ЮНЕСКО.

Украина ЮНЕСКО война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации