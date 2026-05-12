Украина в ЮНЕСКО уже 72 года: что известно

Здание ЮНЕСКО. Фото: wiadomosci.onet.pl

Украина является членом ЮНЕСКО с 1954 года и сегодня, 12 мая, уже наступила 72-ая годовщина. За это время Украина пять раз избиралась в Исполнительный совет ЮНЕСКО, подписала ряд международных конвенций и не только.

Новини.LIVE рассказывает подробно, что известно о ЮНЕСКО, когда к организации присоединилась Украина, и что связывает ЮНЕСКО с нашей страной.

ЮНЕСКО, присоединение Украины и сотрудничество

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций (ООН), которое занимается вопросами образования, науки и культуры. Организация появилась 16 ноября 1945 года после завершения Второй мировой войны, когда мировое сообщество столкнулось с необходимостью сохранить культурное наследие человечества и защитить его от новых войн.

Украина, которая на тот момент входила в состав СССР как Украинская ССР, присоединилась к ЮНЕСКО спустя шесть лет после создания структуры. Сегодня, на фоне полномасштабной войны России против Украины, перед организацией стоит одна из ключевых задач — сохранение, защита и последующее восстановление культурных памятников и исторических объектов крупнейшего государства Европы.

К слову, Россию после начала полномасштабной войны против Украины впервые в истории исполнили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Центр Киева. Фото: Новини.LIVE

Сотрудничество Украины и Юнеско

Сегодня в состав ЮНЕСКО входят 193 государства. За годы участия в работе организации Украина пять раз получала место в одном из ее ключевых органов управления — Исполнительном совете. В рамках членства страна ежегодно перечисляет обязательный взнос в бюджет ЮНЕСКО, размер которого составляет примерно 200 тысяч долларов.

За 72 года членства Украина присоединилась примерно к 15 международным конвенциям, принятым под эгидой ЮНЕСКО. Речь идет, в частности, о документах, касающихся защиты авторских прав, сохранения культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, противодействия дискриминации в сфере образования, а также охраны подводного культурного наследия и других направлений.

Кроме того, Украина не только поддерживала инициативы организации, но и сама выступала одним из активных участников разработки ряда важных программ и международных кампаний ЮНЕСКО. Например, Украина представила инициативу, связанную с использованием средств массовой информации для укрепления мира и предотвращения пропаганды войны, насилия и межнациональной ненависти. Именно она стала одной из предпосылок для подготовки и принятия в 1978 году Декларации о расах и расовых предрассудках.

Сотрудничество Украины с ЮНЕСКО также охватывает образовательную сферу. В разных регионах страны были созданы и вошли в Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО 90 школ, которые участвуют в международных проектах и развивают молодежь. Помимо этого, в украинских университетах открыли 13 профильных кафедр ЮНЕСКО, а также свыше полусотни специализированных клубов организации.

Культурные объекты в Украине, которые под охраной ЮНЕСКО

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены восемь объектов, расположенных на территории Украины — семь культурных памятников и один природный объект. В перечень входят:

Софийский собор в Киеве, Киево-Печерская лавра и связанные с ними монастырские сооружения (с 1990 года);

ансамбль исторического центра Львова (с 1998 года);

геодезическая Дуга Струве (с 2005 года);

резиденция митрополитов Буковины и Далмации — ныне Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (с 2011 года);

древний город Херсонес Таврический и его хор (с 2013 года);

деревянные церкви Карпатского региона Украины и Польши, включенные в список по совместной украинско-польской номинации (с 2013 года);

исторический центр Одессы (с 2023 года);

природный объект "Буковые леса и древние леса Карпат и других регионов Европы" (с 2011 года).

При этом один из объектов всемирного наследия — Херсонес Таврический и его хора — находится на территории временно оккупированного Крыма. В 2023 году подконтрольные России власти объявили о проведении так называемой реставрации отдельных частей памятника. Однако, работы фактически привели к изменению исторического облика древнего города: на территории руин были установлены зрительские трибуны и уложена современная плитка.

Киево-Печерская лавра. Фото: Новини.LIVE

Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО в Украине

Согласно уставу ЮНЕСКО, в список нематериального культурного наследия включаются не только памятники и природные объекты, но и живые культурные традиции, обряды и элементы нематериальной культуры народов мира.

Среди украинских элементов нематериального наследия, уже признанных ЮНЕСКО, можно выделить:

традицию Косовской расписной керамики;

крымскотатарский орнамент Орьнек;

казацкие песни Днепропетровской области;

культуру приготовления украинского борща;

а также традицию писанкарства — искусство росписи пасхальных яиц, которая была официально включена в список в 2024 году.

Таким образом, украинские культурные практики постепенно получают международное признание и закрепляются в перечне нематериального наследия ЮНЕСКО, расширяя представление о культурном многообразии страны

Женщина расписывает пасхальное яйцо. Фото: mincult.gov.ua

Украинские города в структурах и сетях ЮНЕСКО

Важно отметить, что украинские города тоже являются участниками различных международных сетей ЮНЕСКО, которые объединяют населенные пункты по направлениям образования, культуры и креативного развития.

В частности, к Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО относятся шесть украинских городов: Мелитополь, Никополь, Новояворовск, Киев, Нетешин и Полтава.

Отдельно украинские города также представлены в Сети креативных городов ЮНЕСКО. В категории "литература" включены Львов и Одесса, которые получили соответствующий статус как центры литературного и культурного развития.

Кроме того, в 2021 году Харьков был включен в Сеть креативных городов ЮНЕСКО в категории "музыка", что закрепило его международное признание как одного из музыкальных центров Украины.

Одесский художественный музей. Фото: ОГС

Что еще известно

Как сообщало Новини.LIVE, в конце 2025 года стало известно, что Одесса добилась расширения перечня памятников, получивших усиленную защиту ЮНЕСКО. Это в свою очередь должно укрепить международный статус исторического центра и зафиксировать ответственность за возможные преступления против культурного наследия.

Также мы писали, что 31 марта 2026 года во Львове собрались большее полусотни министров культуры, послов и дипломатов европейских стран. Делегации прибыли на так называемый "культурный Рамштайн" и увидели последствия последних атак РФ на город. После этого мэр Андрей Садовый призвал исключить Россию из ЮНЕСКО.