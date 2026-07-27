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Главная Новости дня Украина получит права на производство британской системы РЭБ Stone Cloak

Украина получит права на производство британской системы РЭБ Stone Cloak

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 12:11
Великобритания передаст Украине технологию РЭБ Stone Cloak
Испытания ударного дрона большой дальности SkyLance. 12 мая 2026 года. Фото: Rotron Aerospace

Украина получит права интеллектуальной собственности на новейшую британскую систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Это позволит Киеву самостоятельно производить комплексы в промышленных масштабах.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем, сообщает Independent, передает Новини.LIVE.

Украина сможет производить Stone Cloak в промышленных масштабах

По словам Бернема, система Stone Cloak является одной из ключевых британских оборонных разработок, которая уже прошла испытания в боевых условиях.

"Stone Cloak — лучшая из британских национальных инноваций, проверенная на передовой. Она играет жизненно важную роль в обеспечении безопасности обеих наших стран", — заявил британский премьер.

Он подчеркнул, что Лондон продолжит поддерживать Украину и не изменит своего курса в оказании помощи Киеву.

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Stone Cloak — это компактные средства РЭБ размером примерно с ноутбук. Ранее Великобритания уже передала Украине тысячи таких систем, которые помогают защищать украинские беспилотники от российских средств противовоздушной обороны.

Также Лондон планирует использовать эту технологию в собственных дальнобойных вооружениях, в частности в рамках проекта Brakestop по созданию недорогих крылатых ракет.

Зеленский станет первым иностранным гостем нового премьера Великобритании

В понедельник, 27 июля, премьер-министр Великобритании Энди Бернем проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это будет первый визит иностранного лидера после вступления Бернема в должность. По словам британского премьера, встреча должна продемонстрировать неизменную поддержку Украины со стороны Лондона.

Политики также посетят военно-морскую базу, где проходят учения украинские военные. Там они встретятся с украинскими и британскими военнослужащими, принимавшими участие в учениях Sea Breeze по отработке морских операций и разминированию.

Новини.LIVE сообщали, что во время визита Владимир Зеленский и Энди Бернем пообщаются с более чем 200 украинскими военными и моряками. В течение последних трех недель они проходили в Великобритании обучение в рамках программы Sea Breeze.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Глава государства поздравил его с вступлением в должность и выразил благодарность за неизменную поддержку Украины и украинцев со стороны Лондона.

Владимир Зеленский Великобритания Энди Бернем
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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