Великобритания передаст Украине технологию РЭБ Stone Cloak

Испытания ударного дрона большой дальности SkyLance. 12 мая 2026 года. Фото: Rotron Aerospace

Украина получит права интеллектуальной собственности на новейшую британскую систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Это позволит Киеву самостоятельно производить комплексы в промышленных масштабах.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем, сообщает Independent, передает Новини.LIVE.

Украина сможет производить Stone Cloak в промышленных масштабах

По словам Бернема, система Stone Cloak является одной из ключевых британских оборонных разработок, которая уже прошла испытания в боевых условиях.

"Stone Cloak — лучшая из британских национальных инноваций, проверенная на передовой. Она играет жизненно важную роль в обеспечении безопасности обеих наших стран", — заявил британский премьер.

Он подчеркнул, что Лондон продолжит поддерживать Украину и не изменит своего курса в оказании помощи Киеву.

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Stone Cloak — это компактные средства РЭБ размером примерно с ноутбук. Ранее Великобритания уже передала Украине тысячи таких систем, которые помогают защищать украинские беспилотники от российских средств противовоздушной обороны.

Также Лондон планирует использовать эту технологию в собственных дальнобойных вооружениях, в частности в рамках проекта Brakestop по созданию недорогих крылатых ракет.

Зеленский станет первым иностранным гостем нового премьера Великобритании

В понедельник, 27 июля, премьер-министр Великобритании Энди Бернем проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это будет первый визит иностранного лидера после вступления Бернема в должность. По словам британского премьера, встреча должна продемонстрировать неизменную поддержку Украины со стороны Лондона.

Политики также посетят военно-морскую базу, где проходят учения украинские военные. Там они встретятся с украинскими и британскими военнослужащими, принимавшими участие в учениях Sea Breeze по отработке морских операций и разминированию.

Новини.LIVE сообщали, что во время визита Владимир Зеленский и Энди Бернем пообщаются с более чем 200 украинскими военными и моряками. В течение последних трех недель они проходили в Великобритании обучение в рамках программы Sea Breeze.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Глава государства поздравил его с вступлением в должность и выразил благодарность за неизменную поддержку Украины и украинцев со стороны Лондона.