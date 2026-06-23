Украина должна сосредоточиться на ПВО и оружия: обращение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Литвин Виктория редактор ленты новостей

График поставок систем противовоздушной обороны имеет ключевое значение для Украины. По словам президента Владимира Зеленского, за его выполнение несут личную ответственность дипломаты и профильные ведомства.

Об этом он заявил 23 июня в своём вечернем обращении, передаёт Новини.LIVE.

Давление на Россию должно продолжаться

Президент подчеркнул важность развития оборонного производства в Украине и совместных проектов с союзниками для обеспечения как дальнобойных возможностей, так и средств средней дальности поражения.

"Хорошо поставлена ​​работа по производству в Украине и вместе с партнерами оружия для наших дальнобойных санкций и также вполне справедливых ответов средней дальности по оккупанту. Каждый день видно, что украинская точность работает", — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что ежедневно украинские подразделения демонстрируют эффективность в нанесении ударов по врагу, а давление на Россию должно продолжаться и в дальнейшем, чтобы приблизить окончание войны. Отдельно он поблагодарил все задействованные силы, в частности Силы специальных операций, СБУ и ГУР, за их работу на фронте и в тылу противника.

Президент также заявил, что всё больше россиян выражают недовольство войной, развязанной руководством РФ.

"Уже большинство в России выдвигает претензии Путину, что его войне не видно ни конца, ни краев. И все нынешние сложности для россиян должны их приближать к мнению, что их война должна закончиться", — сказал президент.

Он также подчеркнул необходимость перехода к реальным переговорам.

"Нужны реальные переговоры. Украина дала все предложения по этому поводу. Мы работаем также и на реализацию договоренностей с саммита G7, который был недавно".

Кроме того, Зеленский сообщил о подготовке к международным мероприятиям на этой неделе и обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко подготовку к Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, подчеркнув важность конструктивного сотрудничества с Польшей.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины с 32-й годовщиной создания подразделения. Во время торжеств глава государства поблагодарил спецназовцев за службу, отметил их вклад в борьбу с российскими оккупантами и вручил государственные награды военнослужащим подразделения.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал Владимира Зеленского усилить давление на Россию. Глава Белого дома считает, что российский диктатор Владимир Путин не пойдет ни на какие существенные шаги без дополнительного давления, поэтому поддержал более жесткий подход к Москве.