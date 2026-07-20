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Главная Новости дня Ухудшение погоды: синоптик Диденко сообщила, где завтра дожди с грозами

Ухудшение погоды: синоптик Диденко сообщила, где завтра дожди с грозами

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 19:29
Прогноз погоды в Украине на завтра 21 июля от синоптика Натальи Диденко
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 21 июля, существенно не изменится. Местами ожидаются осадки и грозы. При этом температура воздуха будет высокой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 21 июля

Диденко отметила, что завтра дожди с грозами ожидаются преимущественно на Левобережье. На остальной территории значительных осадков не предвидится.

Прогноз погоди в Україні на 21 липня
Погода в Украине 21 июля. Фото: Meteopost

Температура воздуха днем около +24...+28 °C, а на востоке до +32 °C.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, в течение недели с 20 по 26 июля в Украине ожидается переменчивая погода. В разных областях почти ежедневно прогнозируются дожди, а температурные показатели будут колебаться под влиянием циклонических процессов.

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А во время аномальной жары в июне во французском регионе Иль-де-Франс в течение одной недели зафиксировали почти 3 тысячи смертей. Большинство умерших — люди в возрасте старше 65 лет.

погода Наталка Диденко прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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