Дональд Трамп о соглашении между Украиной и США

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Дональд Трамп сделал заявление о соглашении, которое сегодня будет подписано между Украиной и США. По его словам, Америка будет использовать его для всего, что делает.

Об этом свидетельствует трансляция, которую с места событий ведут американские СМИ.

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Заявление Трампа о соглашении Украины и США

Трамп заявил, что стороны "достаточно близки" к достижению мирного соглашения по Украине. Кроме этого, президент США убежден, что стороны подпишут соглашение о полезных ископаемых уже сегодня.

"Мы возьмем редкоземельные элементы и используем их для всего, что мы делаем, включая искусственный интеллект и оружие. У нас очень честное соглашение с Украиной. Это большое обязательство со стороны США", — сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп сказал, "как только соглашение будет заключено, все закончится". Он убежден, что Россия не захочет возвращаться.

"Разговор о гарантиях безопасности — это не о сегодняшнем дне, а о более широком процессе урегулирования войны", — заявил президент США.

Напомним, Трамп сделал заявление о поставках оружия в Украину. По его словам, США и в дальнейшем будут помогать нашей стране.

Кроме того, американский лидер сказал, что Украина не вернется к войне. По его словам, это суть нового соглашения.