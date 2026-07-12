Удары РФ по железной дороге могут вызвать новый кризис в Украине

Разрушенный вагон УЗ. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Украине возникает новая логистическая проблема из-за российских атак на железнодорожную инфраструктуру. В результате ударов повреждаются локомотивы, станции технического обслуживания и другие важные объекты железной дороги.

Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Экономист предупредил о возможном росте стоимости перевозок

В Украине может обостриться ситуация с логистикой из-за систематических ударов российских войск по железнодорожной инфраструктуре.

По его словам, во время атак РФ поражаются не только отдельные участки железной дороги, но и критически важные элементы транспортной системы.

"Выводятся из строя локомотивы, станции технического обслуживания локомотивов, инфраструктура железной дороги. Огромный кризис", — отметил Кущ.

Экономист также заявил, что из-за осложнений с логистикой в Украине могут вырасти расходы на перевозки. По его словам, согласно имеющейся информации, правительство в августе может повысить тарифы на железнодорожные перевозки примерно на 30%, в частности для аграрного сектора.

Кущ подчеркнул, что атаки России на железнодорожную и портовую инфраструктуру создают дополнительные риски для украинского экспорта. По его мнению, Украине необходимо постепенно отходить от экспорта преимущественно сырья и развивать производство продукции с большей добавленной стоимостью.

По словам эксперта, развитие внутренней переработки может помочь уменьшить зависимость экономики от уязвимых логистических маршрутов и укрепить устойчивость страны в условиях войны.

Новини.LIVE писали, что финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ скептически оценил заявления о возможном производстве систем Patriot в Украине. По его словам, такие сообщения больше похожи на маркетинговый ход, а разговоры о передаче Киеву лицензии на производство антибаллистических ракет пока преждевременны.

Новини.LIVE сообщали, что первые реальные предпосылки для завершения войны могут появиться лишь весной-летом 2028 года. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Алексей Кущ, объяснив его тем, что решения международных партнеров о поддержке Украины свидетельствуют о расчете на долгосрочную помощь.