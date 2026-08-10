Удары по НПЗ России: Жорин оценил реальный эффект

Максим Жорин. Фото: УНИАН

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин оценил реальный эффект ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, военные почувствуют последствия в последнюю очередь.

Об этом Максим Жорин эксклюзивно рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

Удары по НПЗ России

Жорин отметил, что атаки на НПЗ оказывают скорее информационное влияние, чем практическое.

"Хотя практический эффект, безусловно, есть, и он ощутим. Но, как мы и любим, в интернете мы немного больше об этом говорим и приукрашиваем ситуацию больше, чем она есть на самом деле. Хотя я не хочу этим преуменьшать результаты. Просто хочу, чтобы все понимали, что мы иногда сами себе накручиваем больше, чем есть на самом деле", — говорит он.

По его словам, если говорить о последствиях, то россияне будут в первую очередь ограничивать своё гражданское население, а в последнюю очередь это коснется воинских подразделений, участвующих в боевых действиях.

В то же время значительное влияние оказывают удары не только по НПЗ, но и по складам топлива и топливозаправщикам на оперативном уровне.

"И вот последствия этого мы ощущаем и видим. Мы ощущаем и видим, когда у противника на позиции не хватает топлива для того, чтобы заправить обычный генератор. После чего он из-за отсутствия топлива и работающего генератора не может зарядить батарею для БпЛА, а соответственно этот БпЛА уже не полетел по нашим позициям. Вот это прямые последствия", — добавил заместитель командира 3-го армейского корпуса.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на президента Владимира Зеленского, 6 августа украинские военные нанесли удары по нефтеперерабатывающим предприятиям в России. Также удалось поразить суда противника в Черном море.

А 4 августа дроны массированно атаковали Россию. В частности, произошли пожары на промышленных и логистических объектах в нескольких регионах, в том числе загорелся нефтеперерабатывающий завод в Сизране.