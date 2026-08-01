Ударил палкой по голове: в Польше задержали подозреваемого в нападении на украинку

Люди помогают украинке, пострадавшей от нападения в Гдыне. Фото: trojmiasto.pl

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В Гдыне задержали 76-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 40-летнюю гражданку Украины. Инцидент произошел 30 июля. С места преступления подозреваемый скрылся — его разыскивали несколько дней.

Об этом со ссылкой на TVN24 сообщает Новини.LIVE.

Задержание подозреваемого в избиении украинки

В Поморской полиции заявили, что мотивом нападения не была ненависть на национальной почве.

"На данный момент установленные обстоятельства не указывают на то, что инцидент носил характер преступления, мотивированного предубеждением на национальной почве", — отметили правоохранители.

Украинка, которую избили палкой в Гдыне 30 июля 2026 года. Фото: trojmiasto.pl

Подозреваемого в нападении задержали следователи-криминалисты Городского управления полиции в Гдыне. Прокуроры расследуют инцидент по факту нанесения телесных повреждений человеку. Продолжается следствие.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Wiadomości сообщал, что в польском городе Гдыня неизвестный ударил палкой по голове 40-летнюю украинку. Нападение произошло, когда женщина записывала голосовое сообщение на родном языке. Прохожая не видела нападавшего: он подкрался к ней сзади.

Также Новини.LIVE со ссылкой на соцсети и заявление Генерального консульства Украины во Вроцлаве сообщал, что в Польше трое человек совершили нападение на молодую украинскую супружескую пару. Причиной нападения стал украинский акцент пары. Молодых людей избили прямо посреди торгового центра.