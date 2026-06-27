Удар РФ по Запорожью: число раненых возросло до 9 человек
В результате ночной российской атаки на Запорожье число пострадавших возросло до девяти человек. Повреждениям подверглась гражданская инфраструктура города, в частности жилые дома и учебные заведения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в субботу, 27 июня.
Атака РФ на Запорожье: число пострадавших стремительно растет
В результате ночных авиаударов по Запорожью пострадали девять человек, среди них — двое детей. Атака привела к значительным разрушениям жилой инфраструктуры города, в частности, частично разрушен многоэтажный дом.
Спасатели извлекли из-под завалов двух человек, которым оперативно оказали помощь. Также один из ударов пришелся на территорию учебного заведения, а взрывной волной повреждены соседние жилые дома, частное имущество и автомобили.
Удар РФ по АЗС Запорожья
Кроме того, российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе, в результате чего возник пожар.
Во время ликвидации последствий чрезвычайники сообщили, что возгорание охватило резервуар с газом и административное здание. К счастью, в результате этого инцидента погибших и пострадавших нет.
Спасатели быстро локализовали и ликвидировали пожар, не допустив дальнейшего распространения огня.
Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 27 июня российские войска атаковали Запорожье, нанеся удар управляемыми авиабомбами. Есть пострадавшие, также повреждены жилые и нежилые здания, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Новини.LIVE также сообщали, что в пятницу, 26 июня, российские войска атаковали Запорожье и область ракетами и дронами. В результате ударов пострадали как минимум шесть человек, в городе зафиксированы взрывы и пожары. Также разрушены и повреждены жилые дома, на месте работают экстренные службы.
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