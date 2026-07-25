Удар по торговому центру в Запорожье: вспыхнул масштабный пожар, один человек пострадал

Пожар после обстрела Запорожья в ночь на 25 июля 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В ночь на субботу, 25 июля, армия РФ атаковала торговый центр в Запорожье. На площади 500 квадратных метров возник пожар. Есть пострадавший.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья ночью 25 июля

В результате удара беспилотников были повреждены здания, загорелись товары. Получил ранения 63-летний мужчина. Пострадавшему оказывают помощь медики.

Пожар в Запорожье после обстрела ночью 25 июля 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

На месте атаки работают экстренные службы.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что поздно вечером 24 июля под российским обстрелом оказались Сумы. РФ нанесла удар по объекту гражданской инфраструктуры. Погибли два мужчины.

Также Новини.LIVE со ссылкой на OSINT-проекты писал, что ночь на 24 июля в России была неспокойной. Дроновые удары повредили склады Wildberries, нефтеперерабатывающие заводы и военный завод. Возникли пожары.