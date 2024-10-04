В Украине для учеников начальных классов ввели бесплатное питание

Дети в столовой. Иллюстративное фото: koziatyn.info

С октября школьников начальных классов обеспечат бесплатным одноразовым питанием. Для этого из бюджета было выделено 2 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования в пятницу, 4 октября.

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Известно, что обедами в школах обеспечивали только учеников льготных категорий, что покрывалось за счет местных бюджетов. Теперь предоставленная государственная субвенция поможет гарантировать надлежащее питание для всех учащихся начальных классов, что будет способствовать формированию правильных пищевых привычек с раннего возраста.

Основными условиями для предоставления субвенции школам:

горячее питание организуется для всех учеников начальных классов (1-4 класса);

в учебном заведении организован процесс очного обучения или сочетается очное с дистанционным;

учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно через аутсорсинг или сотрудничать с предприятиями, занимающимися кейтерингом;

расчет стоимости горячего питания для учеников начальных классов не должен превышать стоимость питания для учащихся 5-11 классов;

все процессы должны отвечать требованиям Постановления Кабмина от 24.03.2021 г. № 305, норм НАССР и законодательству по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов.

Напомним, уже с 2027 года ученики школ в Украине будут учиться по 12 лет, а начиная с девятого класса будут переходить в профильную и реформированную старшую школу.

Также мы писали, что Минобразования подписало первый приказ о назначении государственных грантов на обучение поступающим в 2024 году.