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В Запорожской области раздались взрывы — что известно

22 ноября 2024 22:09
Ольга Антоновская - редактор
Взрывы в Запорожье — что известно об обстреле 22 ноября
Дым из-за взрыва. Фото: Укринформ
Ольга Антоновская - редактор

Вечером в пятницу, 22 ноября, в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Позже в регионе раздались взрывы.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в пятницу, 22 ноября.

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Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена из-за активности вражеской авиации. Людей предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения. Как позже сообщил Иван Федоров, в области раздались взрывы.

Взрывы в Запорожье 22 ноября
Сообщение Ивана Федорова о взрывах. Фото: скриншот

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, российские военные обстреляли Запорожье управляемыми авиабомбами. Пуски совершила вражеская авиация.

Обстрел Запорожья 22 ноября
Сообщение ПС ВСУ об обстреле Запорожья. Фото: скриншот

На момент взрывов в Запорожской области воздушную тревогу объявили в еще нескольких регионах Украины. Об опасности предупредили жителей Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей, а также временно оккупированного Крыма.

Воздушная тревога 22 ноября
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, российские военные не прекращают наносить постоянные удары по Харькову. 22 ноября в городе раздался очередной взрыв.

В Днепре 21 ноября раздались взрывы. Перед этим военные предупреждали об угрозе баллистики.

Михаил Федоров взрыв Запорожье обстрелы война в Украине війна

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