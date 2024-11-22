Взрывы в Запорожье — что известно об обстреле 22 ноября

В Запорожской области раздались взрывы — что известно
Вечером в пятницу, 22 ноября, в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Позже в регионе раздались взрывы.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в пятницу, 22 ноября.
Что известно о взрывах в Запорожье 22 ноября
Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена из-за активности вражеской авиации. Людей предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения. Как позже сообщил Иван Федоров, в области раздались взрывы.
Как отметили в Воздушных силах ВСУ, российские военные обстреляли Запорожье управляемыми авиабомбами. Пуски совершила вражеская авиация.
На момент взрывов в Запорожской области воздушную тревогу объявили в еще нескольких регионах Украины. Об опасности предупредили жителей Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей, а также временно оккупированного Крыма.
Напомним, российские военные не прекращают наносить постоянные удары по Харькову. 22 ноября в городе раздался очередной взрыв.
В Днепре 21 ноября раздались взрывы. Перед этим военные предупреждали об угрозе баллистики.
Читайте Новини.LIVE!