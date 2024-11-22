Взрывы в Запорожье — что известно об обстреле 22 ноября

Дым из-за взрыва. Фото: Укринформ

Вечером в пятницу, 22 ноября, в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Позже в регионе раздались взрывы.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в пятницу, 22 ноября.

Читайте также:

Что известно о взрывах в Запорожье 22 ноября

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена из-за активности вражеской авиации. Людей предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения. Как позже сообщил Иван Федоров, в области раздались взрывы.

Сообщение Ивана Федорова о взрывах. Фото: скриншот

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, российские военные обстреляли Запорожье управляемыми авиабомбами. Пуски совершила вражеская авиация.

Сообщение ПС ВСУ об обстреле Запорожья. Фото: скриншот

На момент взрывов в Запорожской области воздушную тревогу объявили в еще нескольких регионах Украины. Об опасности предупредили жителей Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей, а также временно оккупированного Крыма.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, российские военные не прекращают наносить постоянные удары по Харькову. 22 ноября в городе раздался очередной взрыв.

В Днепре 21 ноября раздались взрывы. Перед этим военные предупреждали об угрозе баллистики.