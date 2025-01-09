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В Сумах прогремели взрывы — что известно

9 января 2025 02:09
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Сумах 9 января
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Сумах прозвучали прямо сейчас, в ночь на 9 января четверга. В этот момент в регионе и областном центре зафиксировано БпЛА противника.

Об этом говорится в Telegram Новости.LIVE и Воздушных сил ВСУ.

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"Сообщают о взрывах в Сумах! Вероятно, работает ПВО. Угроза ударных БпЛА продолжается для областей где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении в 01:59.

В то же время военные проинформировали, что сейчас действительно в регионе наблюдаются вражеские ударные БпЛА россиян. В частности, зафиксирован дрон, который движется через город Сумы в северном направлении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:09 сигнал воздушной тревоги продолжается в Сумской и Днепропетровской областях. Также темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, но это не означает, что там действительно есть тревога, поскольку эти территории оккупированы.

Взрывы в Сумах 9 января - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что днем 9 января российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. Враг атаковал объекты промышленной инфраструктуры.

Также отметим, что сегодня в Запорожье в результате вчерашнего обстрела РФ, объявлен день траура. Россияне обстрелом убили 13 человек и еще десятки ранили.

взрыв Сумы Сумская область дрон Шахид-136 дроны война в Украине

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