Взрывы в Сумах 9 января

В Сумах прогремели взрывы — что известно
Взрывы в Сумах прозвучали прямо сейчас, в ночь на 9 января четверга. В этот момент в регионе и областном центре зафиксировано БпЛА противника.
Об этом говорится в Telegram Новости.LIVE и Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Сумах
"Сообщают о взрывах в Сумах! Вероятно, работает ПВО. Угроза ударных БпЛА продолжается для областей где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении в 01:59.
В то же время военные проинформировали, что сейчас действительно в регионе наблюдаются вражеские ударные БпЛА россиян. В частности, зафиксирован дрон, который движется через город Сумы в северном направлении.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:09 сигнал воздушной тревоги продолжается в Сумской и Днепропетровской областях. Также темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, но это не означает, что там действительно есть тревога, поскольку эти территории оккупированы.
Напомним, что днем 9 января российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. Враг атаковал объекты промышленной инфраструктуры.
Также отметим, что сегодня в Запорожье в результате вчерашнего обстрела РФ, объявлен день траура. Россияне обстрелом убили 13 человек и еще десятки ранили.
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