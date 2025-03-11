В Сумах прогремел взрыв и возник пожар на складе

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В Сумах был слышен взрыв. Как выяснилось впоследствии, причиной взрыва стала атака российского дрона-камикадзе "Шахед".

О последствиях атаки оккупантов на суммы сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь.

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Что известно на данный момент

По информации чиновника, в результате атаки дрона начался пожар на одном из складов. Туда выехали наряды ГСЧС для ликвидации огня. По предварительной информации никто не пострадал, но и.о. городского головы предупредил, что угроза повторных атак остается и призвал горожан находиться в укрытиях.

Отслеживать ситуацию с воздушной опасностью украинцы могут на портале map.ukrainealarm.com. На данный момент ситуация с воздушной опасностью выглядит так:

Карта воздушных атак в Украине. Фото: map.ukrainealarm.com

Напомним, что незадолго до этого в Днепре уже раздавались первые взрывы, из-за которых в городе зафиксировали разрушения.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили количество сбитых вражеских целей в небе.