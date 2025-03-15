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В США в результате штормов в нескольких штатах погибли люди

15 марта 2025 22:56
Евгения Брюховецкая - редактор
В США бушует шторм в нескольких штатах — 19 человек погибли
Последствия шторма. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

В Соединенных Штатах Америки бушуют штормы, которые оставили более 300 тысяч потребителей без электроэнергии. Известно о погибших в результате непогоды в штатах Миссури, Арканзас, Оклахома и Техас.

Об этом пишет NBC News в субботу, 15 марта.

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Так, в результате непогоды в американских штатах погибли по меньшей мере 19 человек. 11 из них в Миссури, три жертвы и 29 раненых в Арканзасе, четверо погибших в Техасе, а также один человек въехал в дым от лесных пожаров в Оклахоме.

В то же время на Среднем Западе и Юге более 316 тысяч потребителей остались без света из-за штормов.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий опасность грозит еще 138 миллионам человек. В некоторых частях штатов Иллинойс, Миссури, Арканзас, Миссисипи, Индиана и Кентукки объявлено предупреждение о торнадо.

Ресурс Ventusky обнародовал видео, на котором показал удары молнии в американских штатах за 60 секунд. Синоптики предупредили, что сейчас грозы движутся вдоль линии, которая тянется к югу от Нашвилла.

Напомним, синоптики прогнозируют завтра в Украине штормовые порывы ветра до 20 метров в секунду.

А Харьковскую область в воскресенье накроет дождем, в течение дня будет облачная погода.

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