В США бушует шторм в нескольких штатах — 19 человек погибли

Последствия шторма. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах Америки бушуют штормы, которые оставили более 300 тысяч потребителей без электроэнергии. Известно о погибших в результате непогоды в штатах Миссури, Арканзас, Оклахома и Техас.

Об этом пишет NBC News в субботу, 15 марта.

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Сильные штормы нанесли катастрофический ущерб в Ролле, штат Миссури, прошлой ночью во время смертоносной вспышки торнадо, которая прокатилась по центральной части США https://t.co/BAPRtvxTT0 pic.twitter.com/aXR0FqNNOk - AccuWeather (@accuweather) 15 марта 2025 г.

Штормы в США

Так, в результате непогоды в американских штатах погибли по меньшей мере 19 человек. 11 из них в Миссури, три жертвы и 29 раненых в Арканзасе, четверо погибших в Техасе, а также один человек въехал в дым от лесных пожаров в Оклахоме.

Шторм обрушился на несколько штатов США, включая Техас, разрушив дома, отключив электроэнергию тысячам и вызвав смертельные случаи в результате ДТП. pic.twitter.com/6NQOUziTMZ - Beirut Wire (@beirutwire) 15 марта 2025 года

В то же время на Среднем Западе и Юге более 316 тысяч потребителей остались без света из-за штормов.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий опасность грозит еще 138 миллионам человек. В некоторых частях штатов Иллинойс, Миссури, Арканзас, Миссисипи, Индиана и Кентукки объявлено предупреждение о торнадо.

Ресурс Ventusky обнародовал видео, на котором показал удары молнии в американских штатах за 60 секунд. Синоптики предупредили, что сейчас грозы движутся вдоль линии, которая тянется к югу от Нашвилла.

На США обрушилась серия торнадо и штормов. 🌩️⚡️🌪️ Они убили по меньшей мере 18 человек за последние несколько часов. Грозы в настоящее время движутся вдоль линии, тянущейся к югу от Нэшвилла. Это видео показывает удары молний за последние 60 секунд. Смотрите радар... pic.twitter.com/pPJBJRWJzL - Ventusky (@Ventuskycom) 15 марта 2025 г.

Напомним, синоптики прогнозируют завтра в Украине штормовые порывы ветра до 20 метров в секунду.

А Харьковскую область в воскресенье накроет дождем, в течение дня будет облачная погода.