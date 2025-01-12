Убийство в Полтаве — суд вынес приговор участнику боевых действий, который с ножом напал на людей

Суд над нападающим. Фото: Суспільне Полтава

В Полтаве пенсионер ножом убил мужчину, после чего совершил покушение на товарища погибшего. На суде мужчина заявил, что не помнит обстоятельств нападения.

Об этом пишет Суспільне Полтава со ссылкой на приговор в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела указано, что пенсионер, который также является участником боевых действий, в феврале 2022 года в одном из кафе поссорился с двумя мужчинами. После чего в ближайшем магазине приобрел нож и нанес одному из мужчин три удара, от которых тот скончался.

Второй пострадавший получил легкие повреждения, пытаясь оказать сопротивление. Свидетель конфликта использовал перцовый баллончик, чтобы остановить нападавшего.

На суде фигурант дела заявил, что не помнит обстоятельств нападения, но вспомнил провоцирующую фразу погибшего: "Старик, я давно за тобой наблюдаю, за твои прогулы тебе давно пора на кладбище".

Решение суда

Суд, исследовав материалы дела, признал мужчину виновным, ему назначили 13 лет лишения свободы.

Кроме того, осужденный должен выплатить более 1 миллиона гривен компенсации сторонам дела.

Ранее в Сумской области перед судом предстала 24-летняя женщина, которая пыталась лишить жизни ребенка.

Также мы писали, что суд завершил рассмотрение дела в отношении жителя Подольщины, который похитил односельчанина, избил его до смерти и оставил в безлюдном месте.