На Сумщині суд засудив жінку на 11 років

Судова зала. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Сумській області перед судом постала 24-річна жінка, яка намагалась позбавити життя малолітню. Згідно з вироком суду, обвинувачену засуджено до 11 років позбавлення волі.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

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Обставини справи

Зазначається, що подія сталась у місті Білопілля 10 березня 2024 року близько 11:00 години. 13-річна дівчина пішла до сусідки, аби погратись з її дітьми. З невідомих мотивів господарка спочатку побила сусідську дівчинку дерев’яним поліном, а потім ще й завдала декілька ударів ножем. Малолітня отримала тяжкі тілесні ушкодження.

"У суді обвинувачена провину свою заперечувала, попри це, за результатом зібраних доказів, її визнано винною в замаху на вбивство", — заявили у прокуратурі.

Рішення суду

Досліживши всі обставини справи, суд призначив обвинувачуваній покарання у вигляді одинадцяти років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, нещодавно у Волинській області п'яний працівник ТЦК спричинив ДТП. За це його в нього відберуть водійські права, а також він понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни.

Також ми писали, що минулого місяця суд виніс вирок винуватцю смертельної аварії, яка сталася у Харкові. ДТП відбулося ще у 2021 році, незадовго до війни, тоді так званому "водію" було лише 16 років.