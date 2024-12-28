В Сумской области суд осудил женщину на 11 лет

Судебный зал. Фото: Днепропетровская ОВА

В Сумской области перед судом предстала 24-летняя женщина, пытавшаяся лишить жизни малолетнюю. Согласно приговору суда, обвиняемая приговорена к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

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Обстоятельства дела

Отмечается, что событие произошло в городе Белополье 10 марта 2024 года около 11:00. 13-летняя девушка пошла к соседке, чтобы поиграть с ее детьми. По неизвестным мотивам хозяйка сначала избила соседскую девочку деревянным поленом, а потом еще и нанесла несколько ударов ножом. Малолетняя получила тяжкие телесные повреждения.

"В суде обвиняемая вину свою отрицала, несмотря на это, по результату собранных доказательств она признана виновной в покушении на убийство", — заявили в прокуратуре.

Решение суда

Исследовав все обстоятельства суда дела, суд назначил обвиняемой наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, недавно в Волынской области пьяный работник ТЦК спровоцировал ДТП. За это его у него отберут водительские права, а также понесет дисциплинарное взыскание за нарушение военной дисциплины.

Также мы писали, что в прошлом месяце суд вынес приговор виновнику смертной аварии, которая произошла в Харькове. ДТП произошло еще в 2021 году, незадолго до войны, тогда так называемому "водителю" было всего 16 лет.