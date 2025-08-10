Видео
В НАТО объяснили, зачем Трампу встречаться с Путиным

В НАТО объяснили, зачем Трампу встречаться с Путиным

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 21:33
Встреча Трампа и Путина станет испытанием для Кремля — заявление Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, зачем лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это необходимо, чтобы проверить готовность Москвы прекратить войну против Украины.

Об этом Марк Рютте сказал в эфире ABC News в воскресенье, 10 августа.

Читайте также:

Предстоящая встреча Трампа с Путиным

Рютте отметил, что встреча в пятницу — это испытание Путина президентом Трампом.

"И я хвалю его за то, что он организовал эту встречу. Я считаю, что это важно. Что касается мирных переговоров, прекращения огня, территорий и гарантий безопасности, Украина будет вовлечена", — подчеркнул он.

По его словам, сейчас важно увидеть, насколько серьезен российский диктатор. Рютте считает, что это проверить может только Трамп.

"Очень важно, чтобы встреча состоялась. Это не будет последним словом в этом вопросе. Окончательного соглашения по этому поводу не будет. Конечно, Украина и Европа должны быть вовлечены, но важно начать следующий этап давления на россиян", — добавил генсек НАТО.

Напомним, в Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа на Аляске 15 августа. В частности, одной из тем будет война в Украине.

А лидеры Евросоюза призвали лидера США защищать интересы Украины во время встречи с Путиным.

