Взрыв в Николаеве 17 ноября

В Николаеве был слышен взрыв — что известно
Взрыв в Николаеве раздался прямо сейчас, утром 17 ноября. Военные предупреждали о движении дронов на город.
Об этом в Telegram сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.
Взрыв в Николаеве утром 17 ноября
"В Николаеве был слышен взрыв. Воздушные силы пишут об угрозе дронов-камикадзе для города. Воздушная тревога продолжается", — написал Сенкевич в 04:41.
Отметим, что военные предупреждали о движении группы "шахедов" в направлении Николаева в 04:35.
Обновлено в 04:58
Сенкевич снова сообщил, что в городе раздались взрывы.
Где объявили тревогу
По состоянию на 04:45 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что этой ночью взрывы раздавались в Харькове. Враг еще раз запустил в направлении города авиабомбу и возможно не одну.
Также взрывы были слышны в Киеве. Силы ПВО сбивали вражеские дроны, которые снова запустила Россия.
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