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В Николаеве был слышен взрыв — что известно

17 ноября 2024 04:49
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрыв в Николаеве 17 ноября
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрыв в Николаеве раздался прямо сейчас, утром 17 ноября. Военные предупреждали о движении дронов на город.

Об этом в Telegram сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Взрыв в Николаеве утром 17 ноября

"В Николаеве был слышен взрыв. Воздушные силы пишут об угрозе дронов-камикадзе для города. Воздушная тревога продолжается", — написал Сенкевич в 04:41.

Отметим, что военные предупреждали о движении группы "шахедов" в направлении Николаева в 04:35.

Обновлено в 04:58

Сенкевич снова сообщил, что в городе раздались взрывы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:45 карта воздушных тревог выглядит так.

В Николаеве был слышен взрыв — что известно - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью взрывы раздавались в Харькове. Враг еще раз запустил в направлении города авиабомбу и возможно не одну.

Также взрывы были слышны в Киеве. Силы ПВО сбивали вражеские дроны, которые снова запустила Россия.

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