Не имею морального права заниматься чем-то другим: Федоров о возвращении в Минобороны

Михаил Федоров. Фото: кадр из видео

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Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не планирует уходить с государственной службы или переходить в бизнес, пока в Украине продолжается полномасштабная война. По его словам, после ухода из Министерства обороны он получал различные предложения, в том числе от представителей других стран.

Об этом он рассказал в интервью волонтеру и бывшему советнику министра обороны Сергею Стерненко, передает Новини.LIVE.

Как Федоров оценил акции протеста

На данный момент Федоров не рассматривает возможность заниматься другой деятельностью, поскольку считает своим долгом и в дальнейшем работать в оборонной сфере.

"У меня нет ни малейшего морального права сейчас заниматься какими-то другими делами... Да, предложения есть, но нет ни малейшего морального права заниматься сейчас чем-то другим", — подчеркнул Федоров.

Он также прокомментировал протесты, во время которых упоминали его имя. По словам экс-министра, он сознательно не участвует в акциях, ведь его появление могло бы быть воспринято как политический шаг, тогда как люди выходят в поддержку реформ, а не отдельных чиновников.

В то же время Федоров положительно оценил сам факт проведения протестов.

"Протесты — это для меня сигнал о том, что россиянам не удалось взять в плен нашу демократию. Люди активны, люди хотят развития, реформ, перемен", — сказал он.

Отдельно экс-министр обратил внимание на ситуацию с руководством Министерства обороны. Он отметил, что сейчас ведомство возглавляет исполняющий обязанности министра, который имеет ограниченные полномочия, в частности не может голосовать на заседаниях Кабинета министров.

По его мнению, после завершения парламентских каникул Верховная Рада должна как можно скорее принять решение о назначении полноценного министра обороны, ведь это важно для взаимодействия с международными партнерами и принятия ключевых решений в сфере обороны.

Михаил Федоров также сообщил, что после смены руководства лично передал новому главе Минобороны Евгению Хмаре детальный план развития оборонного направления. По его словам, документ включает ключевые проекты, производство вооружения, закупки, финансирование и развитие оборонной промышленности.

"Это первое, что я сделал. Я показал ему лично, чтобы с эмоцией, с душой все подробно рассказать, объяснил логику, как эта логика затем плана войны декомпозируется на закупки, декомпозируется на разработки".

Как сообщали Новини.LIVE, бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не исключает политических мотивов своего увольнения. По его словам, одной из возможных причин могли стать реформы в сфере оборонных закупок, которые, по его мнению, затронули интересы влиятельных групп и привели к масштабному давлению на него и его команду.

Как сообщали Новини.LIVE, Михаил Федоров неоднократно заявлял, что не планирует покидать сферу обороны или переходить в бизнес во время войны. Он подчеркивал, что намерен и в дальнейшем работать над реформами в секторе безопасности и обороны Украины.