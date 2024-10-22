Взрыв в Краматорске 22 октября — в городе подорвали авто начальника боевой подготовки ВСУ

В Краматорске взорвали автомобиль начальника боевой подготовки ВСУ, — СМИ
В Краматорске Донецкой раздался мощный взрыв утром 22 октября. По предварительной информации, подорвали автомобиль начальника боевой подготовки Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.
Взрыв в Краматорске
Источники издания отмечают, что взрыв прогремел в 09:30.
По предварительной информации, неизвестные заложили взрывное устройство под служебный автомобиль марки Mercedes-Benz ML.
Взрывчатка сдетонировала, когда автомобиль начал двигаться. Водитель в тяжелом состоянии, его госпитализировали.
Напомним, российский оккупант уничтожил бронированную разведывательно-дозорную машину РФ на Донецком направлении. Техника осуществляла патрульные и разведывательные операции.
Также в Торецке Донецкой области наблюдается продвижение российских войск, но оно значительно замедлилось по сравнению с несколькими месяцами назад.
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