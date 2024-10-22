Взрыв в Краматорске 22 октября — в городе подорвали авто начальника боевой подготовки ВСУ

Автомобиль, взорванный в Краматорске 22 октября. Фото: соцсети

В Краматорске Донецкой раздался мощный взрыв утром 22 октября. По предварительной информации, подорвали автомобиль начальника боевой подготовки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

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Источники издания отмечают, что взрыв прогремел в 09:30.

Автомобиль, взорванный в Краматорске 22 октября. Фото: соцсети

По предварительной информации, неизвестные заложили взрывное устройство под служебный автомобиль марки Mercedes-Benz ML.

Взрывчатка сдетонировала, когда автомобиль начал двигаться. Водитель в тяжелом состоянии, его госпитализировали.

Пост "РБК-Украина". Фото: скриншот

Напомним, российский оккупант уничтожил бронированную разведывательно-дозорную машину РФ на Донецком направлении. Техника осуществляла патрульные и разведывательные операции.

Также в Торецке Донецкой области наблюдается продвижение российских войск, но оно значительно замедлилось по сравнению с несколькими месяцами назад.