Взрывы в Киевской области 7 декабря 2024 года

Огневая мобильная группа сбивает воздушные цели. Фото: Минобороны Украины

Взрывы в Киевской области слышны прямо сейчас, в ночь на 7 декабря. Силы ПВО сбивают вражеские дроны.

Об этом в Telegram сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА).

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Взрывы в Киевской области в ночь на 7 декабря

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении в 00:43.

Также в КОВА призвали украинцев позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Кроме того, соблюдать информационную тишину, а именно — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников Украины.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:44 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской в Сумской областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа назад взрывы были слышны в Запорожской области. Известно, что россияне запустили в направлении областного центра КАБы.

Также мы сообщали, что поздно ночью, 5 декабря, мощные взрывы прогремели в Киеве. Мониторинговые каналы писали о работе ПВО, поскольку враг пытался атаковать столицу дронами.