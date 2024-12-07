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В Киевской области слышны взрывы на фоне атаки дронов

7 декабря 2024 00:49
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Киевской области 7 декабря 2024 года
Огневая мобильная группа сбивает воздушные цели. Фото: Минобороны Украины
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Киевской области слышны прямо сейчас, в ночь на 7 декабря. Силы ПВО сбивают вражеские дроны.

Об этом в Telegram сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА).

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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении в 00:43.

Также в КОВА призвали украинцев позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Кроме того, соблюдать информационную тишину, а именно — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников Украины.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:44 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской в Сумской областях.

В Киевской области слышны взрывы на фоне атаки дронов - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа назад взрывы были слышны в Запорожской области. Известно, что россияне запустили в направлении областного центра КАБы.

Также мы сообщали, что поздно ночью, 5 декабря, мощные взрывы прогремели в Киеве. Мониторинговые каналы писали о работе ПВО, поскольку враг пытался атаковать столицу дронами.

взрыв Киевская область ПВО дроны Россия

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