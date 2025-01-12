Воздушная тревога в Киеве 12 января вечером

В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве прямо сейчас, поздно вечером 12 января. Причиной сигнала стала угроза применения БпЛА.
Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.
Тривога в Киеве 12 января вечером
Сигнал тревоги в столице прозвучал в 23:12. В этот момент военные фиксировали движение вражеских беспилотников в разных частях Киевской области. В частности, их вектор был таким:
- БпЛА на Киевщине в юго-западном направлении;
- БпЛА на севере Киевщины — курс на запад;
- БпЛА на востоке Киевщины — курс на запад;
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:12 воздушную тревогу объявили фактически в половине страны. В данный момент сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
Напомним, что в ночь на 12 января в Киеве также была объявлена тревога. Ее причиной, как и в большинстве других дней, стала угроза применения БпЛА.
Также на днях мы сообщали, что в Черниговской области в качестве пилотного проекта внедрили изменения относительно системы оповещения о воздушных тревогах. Теперь сигнал раздается не по всей области, а только в районах региона, же есть угроза
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