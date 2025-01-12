Воздушная тревога в Киеве 12 января вечером

Вражеский дрон над городом. Иллюстративное фото: из открытых источников

Воздушную тревогу объявили в Киеве прямо сейчас, поздно вечером 12 января. Причиной сигнала стала угроза применения БпЛА.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Тривога в Киеве 12 января вечером

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 23:12. В этот момент военные фиксировали движение вражеских беспилотников в разных частях Киевской области. В частности, их вектор был таким:

БпЛА на Киевщине в юго-западном направлении;

БпЛА на севере Киевщины — курс на запад;

БпЛА на востоке Киевщины — курс на запад;

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:12 воздушную тревогу объявили фактически в половине страны. В данный момент сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 12 января в Киеве также была объявлена тревога. Ее причиной, как и в большинстве других дней, стала угроза применения БпЛА.

Также на днях мы сообщали, что в Черниговской области в качестве пилотного проекта внедрили изменения относительно системы оповещения о воздушных тревогах. Теперь сигнал раздается не по всей области, а только в районах региона, же есть угроза