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На Черкащині змінено систему оповіщення про повітряні тривоги

10 січня 2025 11:20
Анастасія Постоєнко - Редактор
На Черкащині змінено систему оповіщення про тривоги
Рупори повітряної тривоги. Фото: Укрінформ
Анастасія Постоєнко - Редактор

На Черкащині стартував пілотний проєкт зі зміни системи оповіщення про повітряні тривоги. Це рішення ухвалили з урахуванням частоти та тривалості тривог в області, щоб забезпечити безперебійну роботу підприємств, установ і організацій. Нововведення попередньо узгоджено з профільними службами та військовими.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Голова Черкаської ОВА пояснив, що система оповіщення працюватиме за принципом диференціації по районах. Відтепер сигнал "Повітряна тривога" надходитиме лише до того району, де безпосередньо було виявлено ворожу ціль або є потенційна загроза, наприклад, через роботу засобів ППО. Це дозволить уникнути оголошення тривоги в інших частинах області без наявної потреби.

Проте, у разі загрози ракетного удару система оповіщення залишатиметься незмінною. Повітряна тривога оголошуватиметься одночасно на території всієї області.

Нагадаємо, депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що у столиці незабаром можуть скасувати вимогу про зупинку транспорту у разі оголошення повітряної тривоги. 

Також стало відомо, в яких областях найдовше та найчастіше оголошували повітряну тривогу впродовж 2024 року.

Черкаси Черкаська область повітряна тривога дрони оповіщення ракетний удар

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