В Черкасской области изменена система оповещения о тревогах

Рупоры воздушной тревоги. Фото: Укринформ

На Черкасщине стартовал пилотный проект по изменению системы оповещения о воздушные тревоги. Это решение приняли с учетом частоты и продолжительности тревог в области, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий, учреждений и организаций. Нововведение предварительно согласовано с профильными службами и военными.

Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Читайте также:

В Черкасской области по новому будут объявлять

Глава Черкасской ОГА объяснил, что система оповещения будет работать по принципу дифференциации по районам. Отныне сигнал "Воздушная тревога" будет поступать только в тот район, где непосредственно была обнаружена вражеская цель или есть потенциальная угроза, например, из-за работы средств ПВО. Это позволит избежать объявления тревоги в других частях области без имеющейся необходимости.

Впрочем, в случае угрозы ракетного удара система оповещения будет оставаться неизменной. Воздушная тревога будет объявляться одновременно на территории всей области.

Напомним, депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что в столице вскоре могут отменить требование об остановке транспорта в случае объявления воздушной тревоги.

Также стало известно, в каких областях дольше всего и чаще всего объявляли воздушную тревогу в течение 2024 года.