Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В каких странах ЕС украинских беженцев больше всего, — Eurostat arrow

В каких странах ЕС украинских беженцев больше всего, — Eurostat

12 января 2025 06:23
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Стало известно, сколько украинских беженцев находится в странах ЕС и где больше
Украинские беженцы. Иллюстративное фото: Associated Press
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Вследствие полномасштабной российской агрессии в Украине, большая часть населения была вынуждена ради безопасности искать свое будущее за рубежом. И конечно, украинцев в первую очередь встретили страны ЕС, где наши граждане до сих пор проживают, а в одной из стран количество наших людей насчитывает более миллиона.

В каких странах ЕС больше всего украинцев, об этом в п'пятницу, 10 января, сообщает "Факти ICTV" со ссылкой на данные Eurostat.

Читайте также:

В какие страны ЕС украинцы приезжают больше всего

По состоянию на 30 ноября 2024 года более 4,3 миллиона граждан Украины получили статус временной защиты в странах Европейского Союза. Основная часть этих лиц — это именно украинцы. Среди них преобладают женщины, которые составляют почти половину всех получателей защиты. Значительную долю также занимают дети, которые составляют треть беженцев, что указывает на массовое перемещение целых семей. Мужчины составляют меньшинство среди тех, кто получил временную защиту.

Лидерами среди стран, которые принимают украинских беженцев, остаются Германия, Польша и Чехия. Эти государства не только оказали гуманитарную поддержку, но и создали специальные программы временной защиты. Они предусматривают обеспечение беженцев жильем, доступом к медицине и возможностью официального трудоустройства.

Статистика по количеству украинцев в странах ЕС (ноябрь 2024 года):

  • Германия — 1 117 115 человек;
  • Польша — 983 230 человек;
  • Чехия — 384 380 человек.
В каких странах ЕС украинских беженцев больше всего - фото 1
Статистка украинских беженцев в странах ЕС по состоянию на ноябрь 2024 года. Фото:  Факты ICTV"

Из каких стран ЕС украинцы выезжают больше всего

В некоторых странах ЕС наблюдается сокращение количества украинцев, которые имели статус временной защиты. Например, в Литве из-за снятия с регистрации лиц с неактивным статусом, по состоянию на 31 октября 2024 года, страну покинули 33 455 человек.

Таже, по сравнению с сентябрем, значительный отток украинцев зафиксирован в Италии — в октябре 2024 года оттуда выехало 1 105 человек, а из Франции за этот же период — 280 человек.

Напомним, что в 2025 году страны Европы, которые приютили украинских граждан, начинают пересматривать программы поддержки. В частности, изменения касаются социальных выплат, финансовой помощи, проживания и прочего.

Также мы писали, что вчера Соединенные Штаты Америки продлили статус временной защиты для граждан Украины. Он будет действовать еще 18 месяцев.

Европейский союз Германия украинцы Украина беженцы война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк позволил мошенникам списать деньги — что решил суд

Эксклюзив

06:50 33 месяца в плену: семья ждет возвращения внука

06:47 Горячие бутерброды из вчерашнего батона — завтрак за копейки

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

06:35 Завещание, дарственная или договор содержания — что выбрать

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

06:31 Сколько платят во Львове за коммуналку — изменились ли цены

06:30 Цены на зерно — сколько стоит ячмень в Украине

06:23 В каких странах ЕС украинских беженцев больше всего, — Eurostat

06:10 Максимальные пенсии в Украине — какие изменения в 2025 году

07:01 ПриватБанк позволил мошенникам списать деньги — что решил суд

Эксклюзив

06:50 33 месяца в плену: семья ждет возвращения внука

06:47 Горячие бутерброды из вчерашнего батона — завтрак за копейки

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

06:35 Завещание, дарственная или договор содержания — что выбрать

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

06:31 Сколько платят во Львове за коммуналку — изменились ли цены

06:30 Цены на зерно — сколько стоит ячмень в Украине

06:23 В каких странах ЕС украинских беженцев больше всего, — Eurostat

06:10 Максимальные пенсии в Украине — какие изменения в 2025 году

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году