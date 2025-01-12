Стало известно, сколько украинских беженцев находится в странах ЕС и где больше

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: Associated Press

Вследствие полномасштабной российской агрессии в Украине, большая часть населения была вынуждена ради безопасности искать свое будущее за рубежом. И конечно, украинцев в первую очередь встретили страны ЕС, где наши граждане до сих пор проживают, а в одной из стран количество наших людей насчитывает более миллиона.

В каких странах ЕС больше всего украинцев, об этом в п'пятницу, 10 января, сообщает "Факти ICTV" со ссылкой на данные Eurostat.

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По состоянию на 30 ноября 2024 года более 4,3 миллиона граждан Украины получили статус временной защиты в странах Европейского Союза. Основная часть этих лиц — это именно украинцы. Среди них преобладают женщины, которые составляют почти половину всех получателей защиты. Значительную долю также занимают дети, которые составляют треть беженцев, что указывает на массовое перемещение целых семей. Мужчины составляют меньшинство среди тех, кто получил временную защиту.

Лидерами среди стран, которые принимают украинских беженцев, остаются Германия, Польша и Чехия. Эти государства не только оказали гуманитарную поддержку, но и создали специальные программы временной защиты. Они предусматривают обеспечение беженцев жильем, доступом к медицине и возможностью официального трудоустройства.

Статистика по количеству украинцев в странах ЕС (ноябрь 2024 года):

Германия — 1 117 115 человек;

Польша — 983 230 человек;

Чехия — 384 380 человек.

Статистка украинских беженцев в странах ЕС по состоянию на ноябрь 2024 года. Фото: Факты ICTV"

Из каких стран ЕС украинцы выезжают больше всего

В некоторых странах ЕС наблюдается сокращение количества украинцев, которые имели статус временной защиты. Например, в Литве из-за снятия с регистрации лиц с неактивным статусом, по состоянию на 31 октября 2024 года, страну покинули 33 455 человек.

Таже, по сравнению с сентябрем, значительный отток украинцев зафиксирован в Италии — в октябре 2024 года оттуда выехало 1 105 человек, а из Франции за этот же период — 280 человек.

Напомним, что в 2025 году страны Европы, которые приютили украинских граждан, начинают пересматривать программы поддержки. В частности, изменения касаются социальных выплат, финансовой помощи, проживания и прочего.

Также мы писали, что вчера Соединенные Штаты Америки продлили статус временной защиты для граждан Украины. Он будет действовать еще 18 месяцев.