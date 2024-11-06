Во Флориде празднуют победу Трампа до оглашения официальных результатов

Во Флориде поклонники Трампа заранее начали праздновать победу
В Соединенных Штатах нарастает напряжение — штаты один за другим объявляют результаты голосований, люди кое-где выстроились в длиннющие очереди, чтобы успеть проголосовать, а некоторые уже начали заблаговременно праздновать победу "своего" президента. В частности, во Флориде поклонники Дональда Трампа уже начали танцевать, петь и веселиться, празднуя его победу, которая еще фактически не наступила.
Об этом сообщает The New Yourk Times.
Во Флориде празднуют победу Трампа
Команда Дональда Трампа начала праздновать победу на выборах, несмотря на то, что многие штаты до сих пор не объявили окончательных результатов выборов.
Интересно, что в Северной Каролине тоже была вечеринка среди избирателей Камалы Харрис, однако, как только они увидели результаты голосования в Северной Каролине, празднование резко закончилось. Корреспондент NYT говорит, что люди постепенно покидают помещение, музыка стихла, а некоторые и вовсе выключили телевизоры.
"Мы все еще надеемся на Пенсильванию. Это, конечно, разочаровывает. Не то, что я хотел услышать, но я пока ничего не скажу, пока не объявят окончательные результаты", — сказала жительница округа Колумбия.
Напомним, CNN предположил, где, по их мнению, может одержать победу Камала Харрис.
Тем временем Дональд Трамп обратился в полицию с жалобами о массовом мошенничестве на выборах в Филадельфии.
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