Во Флориде празднуют победу Трампа до оглашения официальных результатов

Поклонники Дональда Трампа во Флориде. Фото: REUTERS/Brian Snyder

В Соединенных Штатах нарастает напряжение — штаты один за другим объявляют результаты голосований, люди кое-где выстроились в длиннющие очереди, чтобы успеть проголосовать, а некоторые уже начали заблаговременно праздновать победу "своего" президента. В частности, во Флориде поклонники Дональда Трампа уже начали танцевать, петь и веселиться, празднуя его победу, которая еще фактически не наступила.

Об этом сообщает The New Yourk Times.

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Команда Дональда Трампа начала праздновать победу на выборах, несмотря на то, что многие штаты до сих пор не объявили окончательных результатов выборов.

Интересно, что в Северной Каролине тоже была вечеринка среди избирателей Камалы Харрис, однако, как только они увидели результаты голосования в Северной Каролине, празднование резко закончилось. Корреспондент NYT говорит, что люди постепенно покидают помещение, музыка стихла, а некоторые и вовсе выключили телевизоры.

"Мы все еще надеемся на Пенсильванию. Это, конечно, разочаровывает. Не то, что я хотел услышать, но я пока ничего не скажу, пока не объявят окончательные результаты", — сказала жительница округа Колумбия.

Напомним, CNN предположил, где, по их мнению, может одержать победу Камала Харрис.

Тем временем Дональд Трамп обратился в полицию с жалобами о массовом мошенничестве на выборах в Филадельфии.