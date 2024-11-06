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Во Флориде поклонники Трампа заранее начали праздновать победу

6 ноября 2024 07:42
Анастасия Постоенко - Редактор
Во Флориде празднуют победу Трампа до оглашения официальных результатов
Поклонники Дональда Трампа во Флориде. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Анастасия Постоенко - Редактор

В Соединенных Штатах нарастает напряжение — штаты один за другим объявляют результаты голосований, люди кое-где выстроились в длиннющие очереди, чтобы успеть проголосовать, а некоторые уже начали заблаговременно праздновать победу "своего" президента. В частности, во Флориде поклонники Дональда Трампа уже начали танцевать, петь и веселиться, празднуя его победу, которая еще фактически не наступила.

Об этом сообщает The New Yourk Times.

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Команда Дональда Трампа начала праздновать победу на выборах, несмотря на то, что многие штаты до сих пор не объявили окончательных результатов выборов.

Интересно, что в Северной Каролине тоже была вечеринка среди избирателей Камалы Харрис, однако, как только они увидели результаты голосования в Северной Каролине, празднование резко закончилось. Корреспондент NYT говорит, что люди постепенно покидают помещение, музыка стихла, а некоторые и вовсе выключили телевизоры.

"Мы все еще надеемся на Пенсильванию. Это, конечно, разочаровывает. Не то, что я хотел услышать, но я пока ничего не скажу, пока не объявят окончательные результаты", — сказала жительница округа Колумбия.

Напомним, CNN предположил, где, по их мнению, может одержать победу Камала Харрис.

Тем временем Дональд Трамп обратился в полицию с жалобами о массовом мошенничестве на выборах в Филадельфии.

выборы в США 2024 Дональд Трамп Камала Харрис Флорида США голосование

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