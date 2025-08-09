Взрыв в Днепре 9 августа

В Днепре прогремел громкий взрыв
Взрыв в Днепре был слышен прямо сейчас, утром 9 августа. Военные предупреждали о фиксации ракеты.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звук взрыва в Днепре
"В Днепре слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 05:51.
Накануне Воздушные силы ВСУ информировали, что зафиксировали скоростную цель (ракету) курсом на Днепр.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:56 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что этой ночью россияне атаковали дронами Чугуев Харьковской области. В результате обстрела два человека пострадали, а также поврежден жилой дом.
Также мы писали, что в ночь на 8 августа россияне атаковали дронами Сумскую область. В результате атаки инфраструктура была повреждена сразу в нескольких громадах.
