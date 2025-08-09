Видео
В Днепре прогремел громкий взрыв

В Днепре прогремел громкий взрыв

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 05:56
Взрыв в Днепре 9 августа
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрыв в Днепре был слышен прямо сейчас, утром 9 августа. Военные предупреждали о фиксации ракеты.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Звук взрыва в Днепре

"В Днепре слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 05:51.

Накануне Воздушные силы ВСУ информировали, что зафиксировали скоростную цель (ракету) курсом на Днепр.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:56 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Днепре прогремел громкий взрыв - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, что этой ночью россияне атаковали дронами Чугуев Харьковской области. В результате обстрела два человека пострадали, а также поврежден жилой дом.

Также мы писали, что в ночь на 8 августа россияне атаковали дронами Сумскую область. В результате атаки инфраструктура была повреждена сразу в нескольких громадах.

взрыв Днепр обстрелы война в Украине Россия ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
