Взрыв в Днепре 9 августа

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрыв в Днепре был слышен прямо сейчас, утром 9 августа. Военные предупреждали о фиксации ракеты.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Звук взрыва в Днепре

"В Днепре слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 05:51.

Накануне Воздушные силы ВСУ информировали, что зафиксировали скоростную цель (ракету) курсом на Днепр.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:56 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, что этой ночью россияне атаковали дронами Чугуев Харьковской области. В результате обстрела два человека пострадали, а также поврежден жилой дом.

Также мы писали, что в ночь на 8 августа россияне атаковали дронами Сумскую область. В результате атаки инфраструктура была повреждена сразу в нескольких громадах.