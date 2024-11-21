Взрывы в Днепре 21 ноября

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрывы в Днепре были слышны прямо сейчас, утром 21 ноября. Перед этим военные предупреждали об угрозе баллистики, а по всей Украине раздается воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE и Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Днепре раздались во время воздушной тревоги, примерно в 05:18. В этот момент в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в направлении города с востока летит скоростная цель.

Перед этим военные предупреждали, что существует угроза баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорилось в сообщении в 05:06.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:22 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается по всей территории Украины.

Карта воздушных тревог Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 18 ноября, звук взрыва раздался в Сумах, после чего часть города осталась без света. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракете.

Также вечером того же дня, звуки взрывов были слышны в Запорожье. Враг атаковал город дронами.