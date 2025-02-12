Встреча Рамштайн 12 февраля — в Брюсселе началось заседание

Рустем Умеров на заседании "Рамштайн". Архивное фото: ОП

В Брюсселе 12 февраля началось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн". Для Украины это важный этап в укреплении обороноспособности и координации дальнейших действий союзников.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Telegram.

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Заседание "Рамштайн" в Брюсселе 12 февраля

Умеров рассказал, что на повестке дня следующие темы:

стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году;

ускорение поставок критически важного вооружения — ПВО, авиации, боеприпасов;

инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

Рустем Умеров отметил, что во время встречи обсудят не только текущие потребности, но и долгосрочные решения, в частности:

расширение оборонного производства в Украине;

финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий;

увеличение объемов поставок вооружения путем мощностей европейской оборонки.

Отмечается, что кроме "Рамштайн", на этой неделе состоятся также заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны и Мюнхенская конференция по безопасности.

В то же время Рустем Умеров еще проведет серию двусторонних встреч со своими коллегами-министрами. Их главная цель — усиление военного сотрудничества и реальные механизмы поддержки Украины.

"Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя", — подчеркнул глава украинского Минобороны.

Скриншот сообщения Рустема Умерова

Напомним, 12 февраля "Рамштайн" возглавляет министр обороны Великобритании Джон Гили. Это заседание станет первым под председательством Британии, тогда как все предыдущие были под США.

Также мы писали, что глава Пентагона Пит Хегсет примет участие в "Рамштайн". Он обсудит с союзниками необходимость увеличения оборонных расходов.