В Беларуси была арестована женщина, выложившая в сеть видео с атакой российского шахеда

Задержание женщины. Фото: Андрей Коваленко/Telegram

В Беларуси на видео зафиксировали момент атаки российского "шахеда". Известно, что правоохранители задержали женщину, разместившую видеозапись.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в пятницу, 4 октября.

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Белорусские правоохранители задержали женщину, опубликовавшую видеозапись момента атаки.

"Действительно, если шахед убьет кого-то, придется тела закопать, или как в сериале "Во все тяжкие" растворить в бочке. Ну а руины тоже под землю потом. белорусы не должны знать, что россияне могут их убить", — сообщил Коваленко.

Ранее мы писали, что в городе Калинковичи в Гомельской области Беларуси взорвался российский беспилотник. Неизвестно, детонировал ли "шахед" самостоятельно, был ли сбит силами ПВО.

Мы писали о том, что с утра 3 октября три ударных дрона типа Shahed, которые запустила Россия, залетели в Беларусь. Как раз в этот момент в небе был самолет с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.