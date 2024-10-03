В Беларуси взорвался российский шахед

БПЛА в небе. Фото иллюстративное: shutterstock.com

В городе Калинковичи в Гомельской области Белоруссии взорвался российский беспилотник. Неизвестно, детонировал ли "шахед" самостоятельно, был ли сбит силами ПВО.

Об этом сообщил мониторинговый паблик "Белорусский Гаюн" в четверг, 3 октября.

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По данным мониторингового канала, утром 3 октября в Калинковичах в Беларуси взорвался российский беспилотник типа "шахед". Информации о пострадавших нет.

Движение русского беспилотника над Беларусью. Фото: "Белорусский Гаюн"

"Выяснилось, что взрыв над Калинковичами было слышно около 04:55 утра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 12 минут до этого украинские мониторинговые проекты объявили о том, что "шахед" залетел в воздушное пространство Беларуси и двигался в направлении Мозыря в районе Наровли.

Расстояние между Наровлей и Калинковичами составляет примерно 40 км, которые дрон может преодолеть всего за 11 минут. Однако при взрыве авиация ВВС РБ над Гомельщиной не фиксировалась.

""Белорусский Гаюн" делает вывод, что сегодня в 04:55 в Калинковичах взорвался дрон-камикадзе типа "Шахед". Сдетонировал он самостоятельно или был сбит силами ПВО — неизвестно", — отметили в паблике.

Сообщение "Белорусский Гаюн". Фото: скриншот

Мы писали о том, что с утра 3 октября три ударных дрона типа Shahed, которые запустила Россия, залетели в Беларусь. Как раз в этот момент в небе был самолет с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине около 100 дронов. Противовоздушная оборона работала в 15 областях — 78 "шахедов" сбили, еще 23 были локационно потеряны.