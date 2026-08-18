Туск резко осудил нападение на украинских детей в Польше

Дональд Туск. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на нападение на украинских подростков в Быдгоще. Он резко высказался в адрес нападавших. По словам Туска, это просто антипольские действия.

Об этом сообщает Onet, передает Новини.LIVE.

Нападение на подростков из Украины в Польше

"Независимо от того, что кто-то думает об Украине… нападать на детей — это просто антипольские действия. Мы всегда гордились тем, как относимся к детям — нашим и тем, кто ищет у нас убежище", — говорит Туск.

Он пообещал, что до конца недели их поймают. Туск посоветовал нападавшим явиться в полицию.

"Ваша ситуация будет гораздо хуже, когда вас задержат. Такой бесплатный сердечный юридический совет от меня", — заявил он.

Вскоре после заявления полиция Польши сообщила о задержании 46-летней женщины и 34-летнего мужчины, которые могут быть причастны к нападению на украинских детей.

Как писали Новини.LIVE, в польском Быдгоще двое украинских подростков подверглись нападению со стороны взрослых. Причиной агрессии стало то, что 14-летняя девушка и ее 12-летний брат разговаривали между собой на украинском языке.

Ранее в Польше двум женщинам в возрасте 35 и 36 лет были предъявлены обвинения после нападения на украинцев и оскорблений по признаку национальности. Обе подозреваемые работают в заведении общественного питания, признали свою вину и выразили раскаяние.