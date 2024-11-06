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ЦИК признала Примаченко депутатом — что о нем известно

6 ноября 2024 23:29
Евгения Брюховецкая - редактор
Кто такой Примаченко и какие должности занимал
Иван Примаченко. Фото: Facebook
Евгения Брюховецкая - редактор

Центральная избирательная комиссия признала Ивана Примаченко избранным народным депутатом Украины. Он был назначен вместо Олега Макарова, который умер 29 октября.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в среду, 6 ноября.

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В ЦИК поступил документ, который удостоверяет досрочное прекращение полномочий народного депутата Олега Макарова. Там признали Ивана Примаченко следующим по очередности кандидатом, включенным в избирательный список политической партии "Голос".

Что известно о Примаченко

Примаченко: что о нем известно и почему стал депутатом
Иван Примаченко. Фото: Forbes

По данным движения "ЧЕСТНО", Иван Примаченко с 2014 года является соучредителем образовательной онлайн-платформы Prometheus. Он был членом наблюдательного совета аналитического центра CEDOS и экспертом группы "Реформа освіти та науки" Реанимационного пакета реформ.

Также он занимает должность руководителя первого проекта массовых онлайн-курсов в Украине "Університет онлайн".

Примаченко является магистром истории КНУ имени Шевченко и учился в Стэнфордском университете США по программе The Ukrainian Emerging Leaders Program.

Напомним, нардеп Макаров скончался в возрасте 59 лет. Он исполнял обязанности секретаря Комитета по правовой политике.

Также мы писали, что на Одесчине в ДТП погиб депутат Киевского горсовета Сергей Мамоян.

Верховная Рада парламент народные депутаты ЦИК назначение

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