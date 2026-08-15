Три европейские страны готовят план переговоров по Украине

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц. Фото: ПБК-Украина/Виталий Носач

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Франция, Германия и Великобритания, входящие в так называемый формат E3, разрабатывают собственный формат переговоров по прекращению войны в Украине. Европейские страны опасаются, что ключевые договоренности могут быть достигнуты между США и Россией без их участия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на New York Times.

Европа хочет иметь право голоса в переговорах

По информации собеседников издания, Париж, Берлин и Лондон стремятся обеспечить Европе место за столом возможных мирных переговоров.

Франция и Германия играют ведущую роль в формировании общей позиции. Великобритания при этом действует осторожнее из-за опасений ухудшить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Европейские дипломаты подчеркивают, что окончание войны и дальнейшие отношения с Россией напрямую касаются безопасности Европы. Поэтому они хотят гарантировать, чтобы Вашингтон и Москва не принимали важных решений без консультаций с европейскими союзниками.

Кто ещё должен присоединиться

Франция, Германия и Великобритания являются ядром "коалиции желающих", которая поддерживает Украину. Кроме того, эти государства работали над возможными военными и гарантиями безопасности для Украины на случай заключения мирного соглашения.

В то же время европейские чиновники считают, что к консультациям необходимо привлечь Польшу, Италию и страны Северной Европы. Отдельно должен быть проинформирован и впоследствии вовлечен в процесс Европейский Союз.

В то же время некоторые страны, в частности страны Балтии и Венгрия, не полностью уверены, что Франция и Германия смогут должным образом представлять их интересы.

Что говорят в Великобритании и ЕС

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что нынешние разговоры об отдельном формате переговоров остаются спекулятивными.

Представитель ЕС, со своей стороны, отметил, что дипломатические инициативы разных стран не стоит воспринимать как конкуренцию.

В то же время европейские чиновники пока не видят убедительных признаков готовности российского президента Владимира Путина к серьезным переговорам. Если дипломатический процесс все же начнется, ключевую роль в диалоге с Москвой, вероятно, будут играть США.

Новини.LIVE писали, что политтехнолог Ярослав Макитра считает, что Украина и Россия могут вернуться к переговорному процессу в течение ближайших двух-трех месяцев. В то же время он отметил, что для этого Украине важно обеспечить защиту энергетической инфраструктуры и подойти к возможному диалогу с позиции силы.

Новини.LIVE сообщали, что масштабные удары Украины по территории России с большого расстояния могут укрепить позиции Киева в преддверии предстоящих переговоров с США. В частности, новые военные возможности Украины способны повлиять на позицию Дональда Трампа и побудить Вашингтон усилить давление на Москву.