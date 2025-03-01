Трамп заявил, что настаивает на прекращении огня в Украине немедленно

Трамп сделал ряд заявлений после встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений после скандальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, они касаются войны в Украине и требований к главе украинского государства.
Об этом сообщает Новини.LIVE и другие СМИ.
Что сказал Трамп после встречи с Зеленским
Американский лидер заявил, что настаивает на прекращении огня в Украине, причем немедленно.
По его словам, Зеленский хочет "бороться, бороться, бороться, а надо мириться".
"Мы хотим мира, а не 10-летней войны", — сказал он.
Еще ряд заявлений Трампа:
- прекращение огня может произойти немедленно;
- Зеленский должен сказать, что хочет мира для возобновления переговоров;
- США не хотят играть в игры.
Напомним, что сегодня между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским возник спор по вопросу войны в Украине. Глава Белого дома настаивал на том, что сначала должно быть подписано мирное соглашение, и только после можно будет говорить о гарантиях безопасности. Что было сказано — читайте в материале Новости.LIVE.
Также мы писали, что Трамп подвел итоги этой встречи. В своей соцсети Truth Social он написал, что Зеленский якобы "готов к миру".
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