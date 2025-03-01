Трамп заявил, что настаивает на прекращении огня в Украине немедленно

Президент США Дональд Трамп. Фото: Скриншот

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений после скандальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, они касаются войны в Украине и требований к главе украинского государства.

Об этом сообщает Новини.LIVE и другие СМИ.

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Американский лидер заявил, что настаивает на прекращении огня в Украине, причем немедленно.

По его словам, Зеленский хочет "бороться, бороться, бороться, а надо мириться".

"Мы хотим мира, а не 10-летней войны", — сказал он.

Еще ряд заявлений Трампа:

прекращение огня может произойти немедленно;

Зеленский должен сказать, что хочет мира для возобновления переговоров;

США не хотят играть в игры.

Напомним, что сегодня между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским возник спор по вопросу войны в Украине. Глава Белого дома настаивал на том, что сначала должно быть подписано мирное соглашение, и только после можно будет говорить о гарантиях безопасности. Что было сказано — читайте в материале Новости.LIVE.

Также мы писали, что Трамп подвел итоги этой встречи. В своей соцсети Truth Social он написал, что Зеленский якобы "готов к миру".